Familie Boël maakt Indiase goudklomp deels tot geld

Sofina heeft een klein deel van zijn aandelen in de leerapp Byju's verkocht. Daarmee neemt de Boël-holding voor het eerst een voorschot op de exponentiële groei van de snelgroeiende Indiase scale-up.

Sofina stapte vier jaar geleden in de vennootschap boven de leerapp Byju's. Samen met haar Amerikaanse bondgenoot Sequoia pompte het toen 75 miljoen dollar in het bedrijf. De kapitaalinjectie waardeerde Byju's op minder dan 470 miljoen dollar.

Sindsdien volgen de financieringsrondes elkaar in hoog tempo op. De waardering van Byju's schoot bij elke ronde fors omhoog. Begin 2018 werd het officieel een eenhoorn, een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Maar daar stopte het niet. Bij de jongste kapitaalronde begin februari werd een waarde van 8 miljard dollar op het bedrijf geplakt. Byju was in 2018-2019 licht winstgevend en boekte 210 miljoen dollar omzet.

Sommige historische aandeelhouders van Byju's deden voor die ronde een deel van hun aandelen van de hand, waaronder Sofina , blijkt uit het jaarverslag 2019. Na de afsluiting van het boekjaar verkocht de holding 'een beperkt aantal aandelen Byju's om er de latente meerwaarden uit te halen en om een deel van haar initiële investering te recupereren'.

Geen details

Het is de eerste keer sinds 2016 dat de Boël-holding aandelen Byju's verkoopt. 'Het gaat om een klein deel van onze participatie en een klein bedrag tegenover de totale waarde van Byju's in onze portefeuille', klink het aan de Industriestraat. 'Maar trek daar geen grote conclusies uit. We blijven geloven in het bedrijf.'

687 miljoen dollar Waarde Het belang van Sofina in Byju's (8,6%) was begin dit jaar 687 miljoen dollar waard.

Sofina bezat eind vorig jaar 8,59 procent van Byju's. Op basis van de kapitaalronde van februari was dat belang zo'n 687 miljoen dollar (620 miljoen euro) waard.

De Boëls zijn niet aan hun proefstuk toe voor succesvolle investeringen in Indiase scale-ups. In 2018 cashte Sofina fors dankzij de verkoop van Flipkart, 'het Indiase Amazon', aan de supermarktreus Walmart. In vijf jaar zag de Boël-holding haar belegging in Flipkart verachtvoudigen.

AB InBev

Sofina is niet de enige Belgische investeerder in Byju's. Ook Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, is aandeelhouder. Verlinvest stapte drie jaar geleden in het kapitaal, een jaar na de familie Boël. Byju's werd toen gewaardeerd op 600 miljoen dollar, ruim 13 keer minder dan begin dit jaar.