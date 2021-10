Familie Boël zet in op Indiase landbouw

DeHaat - 'dorp' in het Hindi - probeert landbouwers en hun leveranciers te verbinden via één platform. De marktplaats biedt hen alle landbouwproducten, maar ook andere diensten zoals financiering aan. 'Van zaad tot de markt', luidt de slogan van het tienjarige bedrijf. Volgens de start-up gebruiken 650.000 landbouwers zijn platform, onder wie 3.000 micro-ondernemers, die dankzij het platform hun krachten kunnen bundelen.

Met de verse middelen wil DeHaat - dat gebaseerd is in Gurugram (nabij New Delhi) en in het Noord-Indiase Patna - zijn diensten uitbreiden naar alle Indiase landbouwclusters, zegt medeoprichter en CEO Shashank Kumar. Volgens een recente studie van de consultant EY zal de Indiase sector voor landbouwtechnologie (agritech in het vakjargon) over enkele jaren goed zijn voor een omzet van 24 miljard dollar (21 miljard euro).