Familie D'Ieteren investeert in Israëlische hightech

De familie Périer-D'Ieteren is de belangrijkste investeerder in Sweetwood Ventures geworden, een fonds dat via Israëlische durfkapitaalfondsen in Israëlische start-ups investeert. Sweetwood Ventures heeft een kapitaal van 70 miljoen dollar, waarvan de helft van Belgische investeerders komt.

Met de holding SPDG controleert de familie Périer-D'Ieteren de gelijknamige autogroep. Parallel investeert ze via SPDG Ventures ook in jonge groeibedrijven. Dat vehikel realiseerde intussen al enkele succesvolle exits, zoals Softkinetic (verkocht aan Sony) en het biotechbedrijf Ogeda (overgenomen door Astellas). En nu investeert de familie ook in het nieuwe fonds van de Israëlische durfinvesteerder Sweetwood Capital.

Sweetwood Capital is mee opgericht door de in België geboren en getogen Manuel Sussholz, een ex-bankier van Goldman Sachs. Het nieuwe fonds haalde 70 miljoen dollar (65 miljoen euro) op bij een reeks Europese beleggers. De helft van de middelen komt van vermogende Belgische families, waaronder de familie Périer-D’Ieteren.

Het fonds mikt op investeringen in de best presterende Israëlische durfkapitaalfondsen, maar ook op co-investeringen met die fondsen in veelbelovende hightechstart-ups. Het heeft geen specifieke sectorale focus, maar mikt op B2B-technologieën en past voor investeringen in biotech, farma of in de wapenindustrie. Het fonds is gebaseerd in Luxemburg. Het wordt er beheerd door Degroof Petercam.

Sweetwood Ventures is de tweede aan Israël gerelateerde investering van SPDG op korte tijd. De holding investeerde een tijdje terug ook in Regulus Cyber, een bedrijf uit Haifa (Noord-Israël) dat een antivirussoftware ontwikkelde om navigatiesystemen via satelliet te beschermen. Andere recente - en aan de autosector gerelateerde - investeringen zijn Ivex, een start-up die software ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s, en Outsight, een Franse expert in 3D-camera's voor zelfrijdende auto's.

Broedplaats

Israël is een broedplaats voor durfkapitaal en technologische innovatie. Het land omschrijft zichzelf met enige trots als start-upnatie. Israëli's vergelijken de regio met Silicon Valley en gaven het de naam Silicon Wadi. Wadi betekent uitgedroogde rivierbedding.