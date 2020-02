Familie Frère koopt 'ogen van de planeet'

NPM, de holding van de familie Frère, legt de hand op de Franse groep CLS. Dat is een van de belangrijkste spelers ter wereld voor de verwerking en analyse van aardobservatiegegevens.

De aandeelhouders van CLS (voluit Collecte Localisation Satellites) voerden in de herfst van vorig jaar gesprekken met meerdere overnamekandidaten. In november knoopten ze exclusieve gesprekken aan met de familie Frère. Haar bod plakte volgens meerdere bronnen een ondernemingswaarde (eigen vermogen plus schulden) van ongeveer 400 miljoen euro op het bedrijf. De familie Frère klopte daarmee onder meer het Rothschild-fonds Five Arrows (bod van 380 miljoen).

Zo'n drie maanden later zijn alle lichten op groen - inclusief dat van het orgaan dat toeziet op buitenlandse investeringen in strategische Franse sectoren - en is de deal is beklonken. NPM krijgt in de nieuwe constructie twee derden van CLS in handen. CNES, de historische eigenaar van de Zuid-Franse groep, herinvesteert in het bedrijf en zal de rest van de aandelen (34%) bezitten. Ter herinnering: vóór de deal was CLS in de handen van CNES (54%), het investeringsfonds Ardian (32%) en het onderzoeksinstituut Ifremer (14%).

Gletsjers

CLS legt zich sinds 1986 toe op het verwerken van satellietgegevens en het leveren van informatie die daaruit gedistilleerd kan worden. De data komen vooral van satellieten, maar ook van oceaanboeien en drones. CLS is actief in vijf strategische domeinen: duurzame visvangst, toezicht op het milieu en het klimaat, maritieme veiligheid, het beheer van vloten, en energie en mijnen.

NPM is, naast het beursgenoteerde GBL, de tweede pijler van de familie Frère.

De data brengen onder meer het smelten van gletsjers in kaart, garanderen de veiligheid van de scheepvaart, helpen de visserijsector duurzaam te werken, helpen vloten te beheren en staan energie- en mijnbouwbedrijven bij.

De groep heeft 720 mensen in dienst en is goed voor 135 miljoen euro omzet. Ze verdient geld door geanalyseerde gegevens te verkopen aan klanten allerhande, van reders zoals CMA CGM over transportbedrijven als DHL en Airbus tot organisaties, waaronder de VN, de ruimtevaartorganisatie ESA en het World Wildlife Fund (WWF).

Tweede pijler

Het is de eerste deal van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) - naast het beursgenoteerde GBL de tweede pijler van de familie van de overleden superbelegger Albert Frère - sinds 2017. De Frère-holding investeerde toen in de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly.

800 Cash Eind 2018 had de familie Frère 800 miljoen euro op de bankrekening.

Via NPM zijn de Frères onder meer aandeelhouder van het wijndomein Cheval Blanc, de Franse tv-zender M6 en de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly. Via GBL zitten ze in multinationals als de sportartikelenfabrikant Adidas en de drankengroep Pernod Ricard.

De topholding van de familie is Frère-Bourgeois. Van daaruit controleert de Waalse familie de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) en Parjointco, waarin de Frères samen met de Canadese familie Desmarais de Zwitserse holding Pargesa en van daaruit het Belgische GBL aansturen.

Vuurkracht

De vuurkracht van de familie is groot. Aan het einde van 2018 had ze 800 miljoen euro op de bankrekening. Bovendien beschikte ze over een kredietlijn van zo'n 450 miljoen euro.