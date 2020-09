Familie Frère op de eerste rij bij start-up Pollen

Sienna Capital investeerde in totaal al 28 miljoen in Pollen.

De GBL-tak pompt - op een moment dat de evenementensector door de coronacrisis op apegapen ligt - 21 miljoen euro in de Britse start-up. Dat brengt de totale investering van Sienna Capital in het bedrijf op 28 miljoen. Door de kapitaalinjectie wordt Sienna Capital de hoofdaandeelhouder van Pollen met een belang van 30 procent.

Private equity

Sienna Capital is de private-equitypoot van GBL . Ergon, de aandeelhouder van de specialist in frituursnacks Vanreusel, is er een onderdeel van. Sienna Capital heeft ook participaties in fondsen als Sagarc, Kartesia, BDT Capital Partners en een energiefonds van Carlyle. Sinds 2018 neemt het ook rechtstreeks participaties.