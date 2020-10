Familie Frère snelt Akka te hulp

Sinds haar beursexit investeert de Frère-holding NPM in alle discretie in Europese bedrijven.

NPM, het vehikel van de familie Frère schrijft voor 150 miljoen euro in op een kapitaalverhoging van de Franse groep Akka. Opvallend: dat gebeurt aan een premie van ruim 40 procent boven de slotkoers van maandag.

Akka is een leverancier van ingenieursdiensten aan industriebedrijven. De coronacrisis deden de zorgen over de balans van Akka toenemen en de beurskoers kelderen. In november 2019 trok Akka Technologies naar de Brusselse beurs voor een tweede notering.

Om de kas aan te vullen trekt het bedrijf 200 miljoen euro vers geld aan. De familie Ricci, de hoofdaandeelhouder van Akka, legt 50 miljoen euro op tafel, NPM 150 miljoen. De familie Ricci behoudt na de kapitaalverhoging een belang van 38,5 procent, NPM verwerft een belang van 21,4 procent.

+43% Premiumingenieur De familie Frère stapt tegen een premie van 43 procent op de beurskoers in het ingenieursdienstenbedrijf Akka

Opvallend: NPM en Ricci schrijven in tegen 22,5 euro per aandeel. Dat is een premie van 43 procent boven de slotkoers van gisteren (15,74 euro). Na de aankondiging van de intrede van de Frères stijgt het Akka-aandeel op de beurs van Parijs met ongeveer 30 procent.

Ogen van de planeet

Het is de tweede deal van NPM dit jaar. Begin 2020 legde de holding van de familie Frère de hand op het het Franse Collecte Localisation Satellites (CLS), een van de belangrijkste spelers ter wereld voor de verwerking en analyse van aardobservatiegegevens. De deal waardeerde CLS op ongeveer 400 miljoen euro.

Dat was de eerste investering van de Nationale Portefeuillemaatschappij - naast het beursgenoteerde GBL de tweede pijler van de familie van de overleden superbelegger Albert Frère - sinds 2017. De Frère-holding investeerde toen in de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly. Tussendoor verkocht NPM ook de Zaventemse luchthavenwinkels voor een kwart miljard aan Lagardère. Eind vorig jaar bedroeg de nettokaspositie (lees: de oorlogskas) van de familie 1,3 miljard euro.

1,3 oorlogskas Eind vorig jaar had de familie Frère een oorlogskas van 1,3 miljard euro.

Via NPM zijn de Frères onder meer aandeelhouder van het wijndomein Cheval Blanc, de Franse tv-zender M6, Caffitaly en het Britse onlineplatform voor tweedehandswagens Cazoo. Via GBL zitten ze in multinationals als de sportartikelenfabrikant Adidas en de drankengroep Pernod Ricard, de luierfabrikant Ontex en de materiaaltechnologiegroep Umicore.