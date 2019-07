Familie Frère zit op berg cash

De familie van de Waalse zakenman beschikt over meer dan 800 miljoen euro aan cash. De berg cash is op drie jaar tijd bijna verdrievoudigd, maar brengt niets op.

Frère-Bourgeois is de topholding van het Frère-imperium. Van daaruit controleert de familie de Nationale Portefeuillemaatschapij - die vorige week haar Zaventemse luchthavenwinkels verkocht - en Groep Brussel Lambert (GBL).

Via die twee vehikels is ze onder meer aandeelhouder van het wijndomein Cheval Blanc, de Franse tv-zender M6, de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly, maar ook Adidas, Ontex, Umicore en de pretparkenuitbater Parques Reunidos. Frère-Bourgeois heeft ook een heel klein belang in de Franse oliegroep Total.

Op het einde van het afgelopen boekjaar had de familie 800 miljoen euro op de bankrekening. Dat blijkt uit de jaarrekening van de familiale holding. Maar haar vuurkracht is nog groter, want Frère-Bourgeois beschikt ook over een kredietlijn van ongeveer 450 miljoen euro.

Maal drie

De berg cash groeide in één jaar tijd met 16 procent en is op drie jaar tijd bijna verdrievoudigd. 'Dat is voornamelijk te danken aan de verkoop van Total-aandelen, de gedeeltelijke overname van de energietrader Transcor (in 2018) en de dividendenstromen uit onze participaties', staat in het jaarverslag. De familie Frère verkocht intussen ook haar resterende aandelen (51%) in Transcor aan de Zwitserse grondstoffenhandelaar ArrowMetals.

De berg cash brengt niets op, onderstreept Frère-Bourgeois in zijn jaarverslag. 'Als de rente zou evolueren naar -0,4 procent (de strafrente die banken betalen om geld bij de Europese Centrale Bank (ECB) te parkeren, red.) - dan zou dat ons 3 miljoen euro per jaar kosten', onderstreept de holding.

Cédric Frère, de kleinzoon van wijlen Albert Frère, is samen met Xavier Le Clef (CEO van NPM) gedelegeerd bestuurder van Frère-Bourgeois. Gérald Frère, de zoon van Albert, is er voorzitter van de raad van bestuur.