Familie Moorkens lonkt naar Franse carwashinstallateur

Het France Lavance is de Franse marktleider in de distributie van carwashinstallaties voor auto’s en vrachtwagens.

Alcopa, het investeringsvehikel van de Antwerpse autofamilie Moorkens, staat dicht bij de overname van Lavance, de Franse marktleider in carwashinstallaties.

Lavance is actief in de verkoop, installatie, het onderhoud en het beheer van carwashinstallaties voor auto's en vrachtwagens. Het verdeelt voornamelijk producten van het Spaanse Istobal, een van 's werelds grootste fabrikanten van carwashinstallaties. Lavance beheert ook eigen installaties onder het merk Superjet, onder meer in opdracht van klanten actief in de petrochemie of de detailhandel.

De groep uit Rennes is goed voor een omzet van bijna 60 miljoen euro en stelt bijna 300 mensen tewerk, waaronder 100 gespecialiseerde technici die over heel Frankrijk de carwashapparatuur installeren en onderhouden.

Alcopa voert exclusieve gesprekken voor de overname van Lavance. De overname zou afgerond moeten zijn in het tweede kwartaal. De holding geeft geen indicatie over de prijs, maar meldt wel dat het de grootste overname van Alcopa 'in de recente geschiedenis' zal zijn.

Heroriëntatie

Alcopa is van oudsher bekend als invoerder en distributeur van auto's. Maar de familiale holding is de jongste jaren bezig met een grote heroriëntatie, waarbij ze druppelsgewijs haar weinig rendabele autobusiness verkoopt en nieuwe activiteiten verwerft. De holding beheert nu 550 miljoen euro aan activa en heeft een tiental bedrijven in portefeuille in Europa. Aan het roer staan Axel Moorkens en zijn neef Damien Heymans.