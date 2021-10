Families Donck en Desimpel doen kunststofslangen van de hand

Plastiflex is wereldmarktleider in kunststofslangen voor onder meer de behandeling van slaapapneu.

Het Scandinavische investeringsfonds IK koopt de producent van kunststofslangen Plastiflex van de families Donck en Desimpel. De prijs van de transactie is niet bekend.

Het Limburgse Plastiflex maakt kunststofslangen voor huishoudapparaten, voor zwembadreinigers en voor industrieel gebruik. Recent kwamen daar oplossingen voor de medische sector bij. Denk aan tubes voor de kunstmatige beademing van premature baby’s of kunststofslangen voor apparaten tegen slaapapneu.

Het bedrijf zat al bijna een kwarteeuw in de portefeuille van 3D, het investeringsvehikel van de families Donck en Desimpel. Maar de twee ondernemersfamilies zetten de groep onlangs in de etalage.

De koper is het Scandinavische IK. Plastiflex-topman Piet Gruwez en zijn team investeren ook in de nieuwe constructie boven het bedrijf.

Plastiflex is niet de enige investering van IK in ons land. De Scandinaven hebben twee andere Belgische bedrijven in portefeuille: het Kortrijkse softwarebedrijf Geodynamics en de specialist in voedingsadditieven Innovad. IK investeert in Plastiflex via zijn ‘IK Small Cap III’-fonds. Het haalde met dat fonds in april 1,2 miljard euro op, dubbel zoveel als zijn voorganger.

Wereldmarktleider

Plastiflex is wereldmarktleider in zijn niche. Het bedrijf is zowel in Noord-Amerika als in Europa en Azië aanwezig en stevent dit jaar af op een omzet van meer dan 90 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou op ongeveer 12,5 miljoen uitkomen.

Begin dit jaar kocht Plastiflex zijn Nederlandse sectorgenoot Amnitec, dat gespecialiseerd is in flexibele slangen en connectoren. Amnitecs producten worden gebruikt in de petrochemie, koeltechniek en scheepvaart. Ze dienen ook als tijdelijke verbindingen bij het laden en lossen van vloeistoffen en gassen en andere industriële toepassingen.

De belangrijkste participatie van 3D is Studio 100. De holding stapte begin vorig jaar samen met Vic Swerts (Soudal) in het entertainmentbedrijf. 3D heeft ook een vijfde van de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar Atenor in handen en haalde in juni de expert in kritieke radiocommunicatie Zenitel van de beurs.

In 3D’s portefeuille zitten ook Care Cosmetics (cosmeticaproducten voor schoonheidsspecialisten), Aspel (plastic onderdelen voor de automobielsector) en Pauwels (consulting en detachering).