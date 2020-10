Families Donck en Desimpel investeren in cosmetica

De Vlaamse durfinvesteerder 3D stapt in Care Cosmetics, een specialist in cosmeticaproducten voor schoonheidsspecialisten. Het prijskaartje is niet bekend.

Care Cosmetics werd in 1996 opgericht door eigenaar Duco Van Keimpema. Het bedrijf is met 80 medewerkers naar eigen zeggen de grootste toeleverancier van cosmetica voor schoonheidsspecialisten in de Benelux. Tot zijn klanten behoren 2.500 schoonheidsspecialisten en meerdere grote retailbedrijven. Het is goed voor een omzet van 20 miljoen euro.

Om de groeiplannen van Care Cosmetics te ondersteunen, stapt 3D Investors aan boord. Welk belang de Vlaamse investeerder in handen krijgt is niet bekend, het geïnvesteerde bedrag evenmin.

'We willen de Belgische markt verder ontwikkelen. Binnen drie jaar willen we de nummer 1 in België zijn en een uitrol hebben gerealiseerd in Duitsland. De eerste toezeggingen van merken zijn al binnen', zegt Van Keimpema.

Zuivel en bouw

3D ontstond in 1992 uit de ondernemersfamilies Donck, actief in de zuivelindustrie, en Desimpel, gespecialiseerd in bouwmaterialen. Ze investeert zowel in vastgoed als in beursgenoteerde (Atenor, Ackermans & van Haaren, Barco, KBC) en niet-genoteerde ondernemingen.