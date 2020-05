Fiscus jaagt nog op (ex-)werknemers Gimv

Tien maanden nadat de inspecteurs van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in mei 2018 bij Gimv waren binnengevallen, kregen enkele (ex-)managers van de investeringsmaatschappij een aanslagbrief van de fiscus in de brievenbus. Daarin stond een extra belasting op vergoedingen voor lucratieve deals uit het verleden.

De saga was daarmee niet gedaan. Volgens onze informatie vechten nog tien à vijftien personen een robbertje uit met de BBI-inspecteurs over de voormalige langetermijnverloningsplannen van Gimv. In die groep zitten zowel ex-werknemers als mensen die nog altijd voor de investeringsmaatschappij werken. Sommigen zijn er niet over te spreken dat Gimv ze destijds verzekerd zou hebben dat het bonussysteem rechtszekerheid had, maar dat de investeringsmaatschappij niet meer thuis geeft nu de BBI het syteem niet koosjer vindt.