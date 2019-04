Fiscus jaagt op meerwaarden Gimv-managers

In het kader van een fiscaal onderzoek naar Gimv hebben enkele managers onlangs een aanslagbrief in de bus gekregen met een extra belasting op vergoedingen voor lucratieve deals uit het verleden.

Inspecteurs van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) streken in mei vorig jaar neer op het hoofdkantoor van Gimv in Antwerpen. ‘Ze stellen vragen over historische participaties en structuren in het kader van een fiscaal onderzoek’, viel toen te horen bij de investeringsmaatschappij. ‘Maar er was geen huiszoeking en er is geen sprake van een gerechtelijk onderzoek, noch van exotische belastingparadijzen.’

Tien maanden later blijkt volgens meerdere bronnen dat enkele Gimv-managers een aanslagbrief van de fiscus in de brievenbus hebben gekregen. Welke bedragen de fiscus van de betrokkenen eist, is niet bekend. De BBI zou ook melding maken van fraude, maar daar kon De Tijd geen bevestiging van krijgen.

Bij Gimv - voor 27 procent in handen van de Vlaamse overheid - wil men weinig kwijt over de zaak. ‘Er is een onderzoek aan de gang en zolang dat loopt geven wij geen verdere commentaar of maken we geen bedenkingen’, stelt financieel directeur Kristof Vande Capelle.

65 miljoen Vorig jaar bleek dat een 50-tal medewerkers op de lange termijn voor 65 miljoen euro konden delen in de meerwaarden van Gimv.

Volgens onze informatie viseert het fiscaal onderzoek onder meer het vergoedingsmechanisme dat Gimv opzette om zijn medewerkers mee te laten delen in de meerwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop van participaties. In het vakjargon staat dat mechanisme bekend als ‘carried interest’. Gimv zette, na advies van experts, een eigen carried-interestsysteem op en communiceert in zijn jaarverslag al jaren over het mechanisme, dat fiscaal zou zijn goedgekeurd.

Gimv deed de voorbije jaren heel wat historische participaties van de hand en boekte forse meerwaarden op de verkoop van bedrijven als Punch Powertrain en Vandemoortele. Vorig jaar bleek dat een 50-tal Gimv-medewerkers op de lange termijn voor 65 miljoen euro konden delen in de meerwaarden van de investeringsmaatschappij. Daarvan komt 30 à 40 procent toe aan het achtkoppige topmanagement en 60 à 70 procent aan andere Gimv-medewerkers. Let wel, dat is de situatie vandaag. De bedragen kunnen nog stijgen of dalen in functie van toekomstige exits.

Vorig boekjaar betaalde Gimv boven op de vaste en variabele vergoedingen zijn medewerkers een winstpremie uit. De 60 Belgische Gimv-werknemers verdeelden ongeveer 1 miljoen euro onder elkaar.