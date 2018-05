Fiscus valt binnen bij investeringsmaatschappij Gimv

De inspecteurs van de fiscus zitten al sinds vanmorgen op het hoofdkantoor van Gimv . Dat wordt bevestigd door Frank De Leenheer, de woordvoerder van de investeringsmaatschappij. 'Ze stellen vragen over historische participaties - voornamelijk in fondsen - en historische structuren in het kader van een fiscaal onderzoek', zegt hij. 'Er is geen huiszoeking geweest en er is geen sprake van een gerechtelijk onderzoek.'