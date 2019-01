Fonds Vandeurzen koopt uitstrijkspecialist Rovers

Het fonds Smile Invest rond Urbain Vandeurzen koopt het Nederlandse Rovers, dat medische apparatuur maakt voor celafnames. Het is de tweede deal van Smile sinds zijn oprichting.

Smile Invest is een industrieel groeifonds rond captain of industry Urbain Vandeurzen, de voormalige topman van het technologiebedrijf LMS en de ex-voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv. Het fonds haalde 350 miljoen euro op bij een 40-tal Vlaamse en Nederlanse ondernemers(families). Daartoe behoren Vic Swerts (Soudal), Jan Toye (ex-Palm), Noël Essers (oprichter H.Essers), Gaëtan Hannecart (Matexi), Bernard Thiers (Mohawk/Unilin), de familie Cordier (ex-Telindus) en Rudi Pauwels (oprichter Biocartis).

Smiles eerste investering was de overname in september van het Nederlands-Belgische Smart SD, dat beveilingingsapparatuur aan installateurs levert. Nu is de tweede overname van het fonds een feit.

Baarmoeder

Smile Invest wordt meerderheidsaandeelhouder van Rovers Medical Devices, een Nederlands bedrijf dat medische apparatuur maakt voor celafnames. Denk bijvoorbeeld aan de borsteltjes die gebruikt worden voor uitstrijkjes. De cellen kunnen vervolgens worden getest op bacteries, virussen...

De focus van Rovers ligt op apparatuur die gebruikt wordt bij het screenen op baarmoederhalskanker. Tachtig procent van de omzet van het bedrijf - die onbekend is, maar enkele tientallen miljoenen euro’s zou bedragen - komt uit die niche.

CEO Meindert Zwart bezat tot nu toe alle Rovers-aandelen. Na de deal blijft hij een ‘significante’ minderheidsaandeelhouder en zal hij instaan voor de klantenrelaties en de productontwikkeling. Smile Invest gaat op zoek naar een nieuwe CEO.

Het is de bedoeling dat Smile Rovers ondersteunt in zijn volgende groeifase: een verdere internationalisering en de ontwikkeling van nieuwe producten. ‘Rovers kan een belangrijke rol spelen in het verlagen van de drempel voor screening van baarmoederhalskanker in ontwikkelde landen’, stelt men bij het fonds.

Concurrentie

Het groeifonds rond Urbain Vandeurzen werd anderhalf jaar geleden gelanceerd, maar is pas aan zijn tweede deal toe. De concurrentie op de ‘mid market’ - investeringen van 10 à 50 miljoen euro in ondernemingen met een omzet tussen 10 en 150 miljoen - is bijzonder groot.