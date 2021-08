Fonds rond Jurgen Ingels investeert in Nederlandse ‘Lego-blokken' voor programmeerdummy's

Smartfin Capital, het fonds rond de fintechpionier Jurgen Ingels, investeert samen met de bestaande aandeelhouders, 28 miljoen euro in het Nederlandse Betty Blocks. Dat is een no-codeplatform waarmee ook niet-IT'ers apps kunnen bouwen.

Met Betty Blocks kunnen bedrijven hun eigen applicaties bouwen zonder dat ze daarvoor technische bollebozen in huis moeten hebben. Het platform, dat zich presenteert als een dienst waar een bedrijf een abonnement op kan nemen, biedt bouwblokken waarmee ze websites en apps kunnen ontwikkelen. De bouwblokken bevatten een reeks commando's met een bepaalde functie of een bepaald doel, en kunnen aan elkaar gekoppeld worden zonder dat een regel code geschreven moet worden.

Het bedrijf, dat in Atlanta een kantoor met 15 medewerkers heeft, telt de consultant Deloitte, het Leger des Heils en de Nederlandse Politie onder zijn klanten. De scale-up ontsproot in 2004 aan de breinen van Tim en Chris Obdam, twee Alkmaarse IT'ers. Het groot voordeel van no-codesystemen is dat ze tegemoetkomen aan de krapte op de IT-markt, en dat bedrijven sneller een werkende oplossing kunnen bereiken.

Behalve Smartfin Capital, het fonds rond Jurgen Ingels, Bart Luyten, Thomas Depuydt en Bert Baeck, investeren ook de bestaande aandeelhouders, Morse Investments en de bank NIBC. Hoeveel Smartfin van de 28 miljoen euro ophoest, wordt niet bekendgemaakt, maar het gaat om het grootste gedeelte.

Met het tweede fonds, dat over 240 miljoen euro beschikt van onder meer de ondernemers Jonas Dhaenens (Combell), Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso), Jan De Clerck (Domo Investment Group) en Marc Coucke, mikt het sowieso op bedragen tot 20 miljoen euro, opgesplitst in een startinvestering en een kapitaalverhoging later.