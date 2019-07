Fonds van vrouwen voor vrouwen haalt 47 miljoen op

We Are Jane, het investeringsfonds voor en door vrouwelijke ondernemers, heeft 47 miljoen euro ingezameld. Dat geld komt van institutionele investeerders, maar ook van 71 vrouwelijke ondernemers.

Conny Vandendriessche (House of HR) richtte We Are Jane vorig jaar op met Eline Talboom en Muriel Uytterhaegen, twee voormalige investeringsmanagers van Gimv. Het fonds mikt op bedrijven met een vrouwelijke grootaandeelhouder of CEO met een bewezen staat van dienst, die minimaal break-even draaien en een minimumomzet van 1,5 miljoen euro boeken.

Kort na zijn oprichting had We Are Jane al meer dan 10 miljoen euro ingezameld. Dat geld kwam deels van de drie oprichtsters en van Lieve Grawet, de ex-eigenaar van de antiluisspecialist Oystershell. In het voorjaar van 2019 kwam ook ING - voor een toen niet gespecifieerd bedrag - aan boord.

Intussen is al 47 van de beoogde 50 miljoen euro binnen. Vijf grote investeerders droegen bij: het Europees Investeringsfonds (EIF, 15 miljoen euro), ING (2,5 miljoen), het investeringsfonds Naxicap (2 miljoen) - de medeaandeelhouder van de uitzendgroep House of HR samen met Vandendriessche - en de hr-groep Attentia.

Daarnaast stapten vier mannen, maar vooral een hele reeks vrouwelijke ondernemers en investeerders mee in het verhaal. Het gaat in totaal om 71 dames. Onder hen Ann Claes (mede-eigenaar van de kledingketen JBC), Katleen Spriet (vastgoedontwikkelaar Steenoven), Anne Dossche (eigenaar en voorzitter van de restaurantketen Colmar), Lieve Van Gorp (telg van de familiale eigenaar van de plasticreus Ravago) en Marcia De Wachter, voormalig directeur en vicegouverneur van de Nationale Bank.

Het fonds heeft al enkele investeringen op het oog. ‘De investeringsdossiers stromen toe. We hebben er een 50-tal bekeken en vijf geselecteerd. Straks mondt dat allicht uit in een of enkele investeringen’, stelt Conny Vandendriessche.

Om het team van We Are Jane bij te staan werd een expertencomité van raadgevers opgericht. Dat telt vier leden: Marc Vandecruys (eigenaar van het bouwmaterialenbedrijf Fedrus), Anne Dossche, Lieve Van Gorp en Alain Keppens (medeoprichter van het durffonds Down2Earth).

Keppens en Vandendriessche zijn geen onbekenden voor elkaar. Keppens was in een vorig leven hoofd Buyouts & Growth België bij Gimv, dat zes jaar in het kapitaal van Accent Interim zat. Accent (House of HR) werd mee opgericht door Vandendriessche, die trouwens een van de investeerders is in Down2Earth.

Vandendriessche is niet alleen actief via We Are Jane. Ze is ook aandeelhouder (25%) en bestuurder bij de Europese uitzendgroep House of HR en de drijvende kracht achter Stella P, een adviesbureau dat bestuurders zoekt voor bedrijven. Bij het grote publiek werd Vandendriessche bekend als jurylid tijdens het tv-programma ‘Leeuwenkuil’.

Schermvullende weergave ©Photo News