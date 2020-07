Fors dividend voor familie Frère na luchthavendeal

Het hoofdkantoor van de groep Frère in Loverval, in de buurt van Charleroi.

De familie Frère keert zichzelf een dividend van 30 miljoen euro uit over het boekjaar 2019. Met dank aan twee lucratieve deals, waaronder de verkoop van haar luchthavenwinkelketen aan Lagardère.

Het dividend wordt uitgekeerd door Frère-Bourgeois, de topholding van de groep van de familie Frère. Die overkoepelt onder meer de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de vroegere spilholding van de familiale groep, en - via enkele tussenvehikels - de participatie van de Frères in het beursgenoteerde GBL .

Het forse dividend is is te danken aan twee bijzonder rendabele deals uit 2019: de verkoop van een belang van 51 procent in de Zwitserse energietrader AOT Energy en die van de luchthavenwinkels International Duty Free (IDF). In het jaarverslag van Frère-Bourgeois staat dat de verkoop van AOT de familie een meerwaarde van meer dan 17 miljoen euro opleverde. IDF werd voor een kwart miljard euro van de hand gedaan, met een meerwaarde van 190 miljoen.

Opportuniteiten

Dankzij die twee deals, maar ook de verkoop van een pakket Total-aandelen en de dividenden uit de participaties, dikte de nettokaspositie (lees: de oorlogskas) van de familie eind vorig jaar aan tot 1,3 miljard euro. Genoeg middelen om in te spelen op investeringsopportuniteiten.

De familie zette dat geld 'aan het werk'. Ze legde in het voorjaar de hand op de Franse groep CLS, een van de belangrijkste spelers ter wereld voor de verwerking en analyse van aardobservatiegegevens. Ze kreeg in de nieuwe constructie boven CLS twee derde van de aandelen in handen. Haar bod plakte naar verluidt een ondernemingswaarde (eigen vermogen plus schulden) van ongeveer 400 miljoen euro op het Franse bedrijf.

CLS was de eerste deal van de Nationale Portefeuillemaatschappij - naast het beursgenoteerde GBL de tweede pijler van de familie van de in 2018 overleden Albert Frère - sinds 2017. NPM is ook aandeelhouder van de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly, van het wijndomein Cheval Blanc en van de Franse tv-zender M6. Via GBL zit de familie onder meer in multinationals als Adidas en de drankengroep Pernod Ricard.

Tweedehandswagens

NPM investeerde ook in alle stilte in het Britse onlineplatform voor tweedehandswagens Cazoo. Dat gebeurde naar aanleiding van een kapitaalronde van 108,5 miljoen euro. De start-up bereikte in juni, anderhalf jaar na zijn oprichting, al de status van eenhoorn. Die term wordt gebruikt voor groeibedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar.