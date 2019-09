Fors verlies voor holding Marc Coucke

Alychlo, de holding van Marc Coucke, leed in 2018 een verlies van 164 miljoen euro. De reden is een forse afwaardering van de Perrigo-aandelen die de ondernemer nog bezit.

Alychlo, de holding en investeringsmaatschappij van Marc Coucke, heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een verlies van 164,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening, die onlangs is neergelegd bij de Nationale Bank. Het verlies, luidt het in het verslag van de raad van bestuur, is vooral te wijten aan een bijkomende afwaardering van de aandelen van het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo die Alycho aanhoudt.

Coucke verkocht zijn bedrijf Omega Pharma in 2014 aan Perrigo. De overname werd deels met aandelen betaald. Het Perrigo-aandeel halveerde vorig jaar van ongeveer 80 dollar naar 40 dollar. Intussen staat het opnieuw wat hoger.

Op de balans van Alychlo staan de Perrigo-aandelen geboekt onder de post 'geldbeleggingen'. Die was eind 2018 nog goed voor 236,4 miljoen euro, tegenover 412 miljoen een jaar eerder. Coucke is verwikkeld in de arbitrageprocedure met Perrigo over de overname van Omega Pharma. De Amerikanen claimen dat Coucke hen niet correct had ingelicht over de financiële toestand van het bedrijf dat ze kochten.

Door het verlies dat Alychlo in 2018 leed, en dat gefinancierd werd door de reserves te verminderen, kromp het balanstotaal van de investeringsmaatschappij van 1,08 miljard naar 918 miljoen euro.

Uit de jaarrekening blijkt ook dat Marc Coucke afgelopen jaar voor bijna 150 miljoen euro investeerde in bijkomende deelnemingen in bedrijven. De zakenman werd bijvoorbeeld meerderheidsaandeelhouder van de Brusselse voetbalclub Sporting Anderlecht. Hij bezit ook participaties in het farmabedrijf Fagron, in Mithra Pharmaceuticals, in het dierenpark Pairi Daiza, in Smartphoto, in de uitbater van indoor skipistes Snowworld en in enkele andere bedrijven.