Forse meerwaarden redden jaar PMV

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV haalde vorig jaar voor 59 miljoen euro aan meerwaarden binnen. Dat compenseerde de oplopende waardeverminderingen, onder meer op de modeketen FNG. PMV investeerde vorig jaar bijna een kwart miljard euro, een recordbedrag.

PMV dankt de meerwaarden aan de verkoop van zijn participaties in Newtec, het biotechbedrijf Argenx en Piesync.

Een groot deel daarvan kwam van de verkoop van Newtec, een specialist in satellietcommunicatie en in apparatuur voor het doorsturen van tv-signalen en breedbandinternet. Die werd voor 250 miljoen verkocht aan het beursgenoteerde conglomeraat Singapore Technologies (ST) Engineering. Voor de verkopende Vlaamse aandeelhouders kwam de deal neer op een gezamenlijke meerwaarde van ongeveer 200 miljoen euro, een uitzonderlijk hoog bedrag. PMV bezat bijna een derde van de Newtec-aandelen.

Bij Piesync bezat de Vlaamse investeringsmaatschappij rechtstreeks 14 procent van het kapitaal. Ze zat ook onrechtstreeks in het kapitaal via een ander fonds. Piesync, dat een synchronisatieplatform voor klantengegevens ontwikkelde, viel eind vorig jaar in de handen van het Amerikaanse HubSpot.

Argen-bis

In 2018 compenseerde de meerwaarde op de verkoop van een pakket aandelen Argenx - 28 miljoen euro op een totaal van 32 miljoen gerealiseerde meerwaarden - de nettowinwaarden van PMV. Dat was ook in 2019 opnieuw het geval. Maar PMV geeft geen enkel detail over zijn participatie in het genoteerde biotechbedrijf , noch over de meerwaarde op de verkoop van een deel van dat belang. Op basis van het jaarverslag van het bedrijf zat de Vlaamse investeerder onder de drempel van 3 procent.

'We verkopen omdat onze rol van gangmaker en lokale referentieaandeelhouder is uitgespeeld. Anderzijds hebben we niet volledig verkocht omdat we denken dat het bedrijf nog altijd potentieel heeft. Het gaat dus om een optimalisatie van onze investering en een allocatie van middelen', luidt het bij PMV.

De drie dossiers leverden een totale meerwaarde van 59 miljoen euro op voor PMV. En gelukkig maar, want de nettominwaarden klommen met 10 procent tot 48,5 miljoen euro. Die niet-gerealiseerde minwaarden telt PMV mee, maar de meerwaarden pas als ze gerealiseerd zijn. Mede dankzij de meerwaarden kan de Vlaamse investeerder een nettowinst van 24,7 miljoen euro voorleggen, tegenover 4 miljoen in 2018.

FNG

Een uitsplitsing geeft PMV niet, maar de minwaarden betreffen onder meer Biocartis, de modeketen FNG, het Finse houtbedrijf Kebony, de medische start-up miDiagnostics en het Waalse biotechbedrijf Celyad.

FNG dreigt dit jaar nog meer door te wegen op de cijfers van PMV. Begin dit jaar noteerde FNG, voor 7 procent in handen van PMV, aan 18,5 euro per aandeel. Nu is dat nog slechts 3,5 euro. Zoals bekend kent de modeketen financiële problemen en werd ze bovendien hard getroffen door de coronacrisis. Ze werkt aan een herstelplan en hoopt parallel op drie maanden respijt van haar schuldeisers.

Hoge investeringen

PMV investeerde het afgelopen jaar bijna 238 miljoen euro. Van het geïnvesteerde bedrag ging 159 miljoen naar nieuwe investeringen en 79 miljoen naar opvolginvesteringen.