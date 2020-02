Franse deal bezorgt Ackermans & van Haaren superjaar

De Antwerpse investeringsmaatschappij sloot 2019 af met een recordwinst van 394,9 miljoen euro. Met dank aan de verkoop van de Franse rusthuistak, goed presterende banken en herstel van de divisie groeikapitaal.

Begin dit jaar werd al duidelijk dat 2019 voor Ackermans & van Haaren (AvH) een boerenjaar zou worden. In maart verkocht de groep haar belang in het Franse HPA, de moedermaatschappij van rusthuizenuitbater Residalya, aan het Franse DomusVi. Daarop boekte AvH een fikse meerwaarde van 105,7 miljoen euro.

Die Franse deal is de hoofdreden waarom de nettowinst meer dan 100 miljoen hoger uitkomt dan in 2018, op 394,9 miljoen euro om precies te zijn. Er zijn echter nog meer positieve elementen. AvH kende een sterke tweede jaarhelft, met een opvallend herstel voor de tak Growth Capital. Na zes moeilijke jaren behaalde die weer een goed resultaat met een winstbijdrage van 17,6 miljoen euro (tegen 6,9 miljoen verlies in 2018). En AvH verhoogde ook zijn belang in diverse bedrijven, onder meer in CFE/DEME, Rent-A-Port, Green Offshore, Sipef en Sagar Cements.

De tak Marine Engineering & Contraction, met als voornaamste activiteiten baggeraar DEME en bouwgroep CFE (waar DEME deel van uitmaakt), droeg 91,9 miljoen euro bij tot het geconsolideerd nettoresultaat. Dat is dik een vijfde minder dan in 2018, een daling die veroorzaakt is door een hele reeks eenmalige elementen.

De grootste winstbijdrage komt van Private Banking: 127,3 miljoen euro, zowat 5 procent meer dan een jaar eerder. Zowel Delen Private Bank als Bank J.Van Breda & C° zagen de hun toevertrouwde vermogens stijgen, samen met 14 procent.

Dat de tak Real Estate & Senior Care minder winst opleverde - 50,2 in plaats van 65,3 miljoen euro - is een rechtstreeks gevolg van de verkoop van de Franse rusthuistak. Zowel de verhuurder van kantoren en winkelvastgoed Leasinvest Real Estate als vastgoedontwikkelaar Extensa boekten echter een hogere winst. Ook voor de uitbater van seniorencentra Anima Care was er iets meer winst.

Sipef kende een bijzonder moeilijk 2019 door de combinatie van een lagere palmolieproductie, een zwakke palmolieprijs en drie vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea. De plantagegroep belandde daardoor in het rood. Dat geldt ook voor de tak Energy & Resources van Avh, die 1,5 miljoen euro verlies leed.

Op basis van het goede nettoresultaat trekt de Antwerpse investeringsgroep het dividend met 7,8 procent op tot 2,50 euro bruto per aandeel.