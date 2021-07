Franse familie Meyer aan boord bij tandartsenketen Dentius

De familie Meyer, een van de takken van de familie Louis-Dreyfus, stapt in de keten van tandartsenpraktijken Dentius. De financiële details van de transactie zijn niet bekend.

Dentius is de grootste Belgische keten van tandartspraktijken. Ze omvat 76 praktijken in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Financiële gegevens zijn niet meteen voorhanden, maar in 2018 circuleerde het bedrag van 25 miljoen euro als omzet van de keten.

Via de Dentius-koepel kunnen de betrokken praktijken schaalvoordelen uitspelen op het vlak van volumeaankopen, gedeelde personeelskosten en gezamenlijke investeringen in apparatuur. Tandartsen moeten zich ook niet meer bezighouden met taken als boekhouding, personeelsmanagement, administratie en planning. Ook het Nederlandse Dentconnect en Benedenti zijn op de Belgische markt actief.

Om de verdere groei van Dentius in Frankrijk, Nederland en Duitsland te ondersteunen komt de Franse familie Meyer, een van de takken van de zakenfamilie Louis-Dreyfus, aan boord. Hoeveel geld ze op tafel legt en welk belang ze in handen krijgt, is niet bekend. Florac, het investeringsvehikel van de Meyers, investeert per dossier typisch 20 à 100 miljoen euro uit eigen zak. Dentius is de enige Belgische participatie van Florac.

Het is niet de enige investering van de familie Meyer in de zorgsector. Enkele maanden geleden stapte Florac mee in UPA (Urology Partners of America), een keten van urologiespecialisten uit Californië.

Private aandeelhouders

Het in 2021 opgerichte Dentius zat tot nu toe in de handen van gedelegeerd bestuurder Pieter Lathouwers, de Vlaamse investeerder Amaury Hendrickx, Boris Bontemps (Busdev Wallonië) en het management onder leiding van CEO Ivan D'hauwe. Zij blijven naar aanleiding van de deal - die via een kapitaalverhoging verloopt - aan boord.

De bekendste bestaande aandeelhouder is Amaury Hendrickx. Hij heeft een lange carrière in de private-equitywereld achter de rug en is de co-oprichter en voormalige aandeelhouder van de hamburgerketen Ellis. Hij zette in ons land in eigen naam ook zijn schouders onder het netwerk van uitvaartbedrijven Sereni en is betrokken bij Poule & Poulette, een restaurantketen die slowfoodkipbereidingen aanbiedt.