Frère-fonds koopt detacheringsbedrijf TMC

Het investeringsfonds Ergon uit de Frère-groep neemt het Nederlandse detacheringsbedrijf TMC over. Het is de eerste participatie van Ergon IV, het vierde fonds uit de Ergon-stal.

TMC is een detacheringsbedrijf dat voornamelijk actief is in technische en technologiegedreven sectoren. Het zendt zowel SAP-specialisten, bouwkundigen en andere hoogopgeleide technici uit naar bedrijven.

Volgens een recente studie van de consultant PwC en ABN AMRO was eind vorig jaar 1,6 procent van de actieve Nederlandse bevolking werkzaam als gedetacheerde. Gedetacheerden worden voornamelijk ingehuurd omdat ze flexibel, veelal jong en hoogopgeleid zijn. In 2017 was de detacheringsbranche bij onze noorderburen goed voor een omzet van 6,2 miljard euro.

Alternext

TMC noteerde tot 2012 op Alternext Amsterdam. Dat jaar haalde het investeringsfonds Gilde het van de beurs via een overnamebod van 69 miljoen euro. Sommige bestaande aandeelhouders en het management stapten na de overname door Gilde in de nieuwe constructie boven het bedrijf.

Het is de bedoeling dat oprichter Thijs Manders na de overname door Ergon aandeelhouder blijft, net als mede-oprichter Jan van Rijt en de Belg Emmanuel Mottrie, sinds vorig jaar CEO van TMC. De overname is evenwel nog niet volledig rond. De Nederlandse concurrentiewaakhond ACM moet de deal nog goedkeuren, net als de ondernemingsraad van TMC.

115 miljoen Omzet TMC mikt dit jaar op een omzet van minstens 115 miljoen euro.

De groep uit Eindhoven realiseerde in 2017 een omzet van 86 miljoen euro. Ze is actief in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden en zelfs tot in de VS, Canada en Dubai. Een derde van de omzet komt van buiten Nederland. Dit jaar mikt TMC op 115 à 120 miljoen euro inkomsten.

Eerste participatie

TMC wordt de eerste participatie van Ergon IV, het vierde fonds uit de Ergon-stal. Dat haalde onlangs 580 miljoen euro op, fors meer dan het aanvankelijke doelwit van 500 miljoen. Het is het grootste Ergon-fonds ooit en bijna vier keer zo groot als het eerste.

Sienna Capital, de private-equitypoot van GBL, investeerde 200 miljoen euro in Ergon IV. Het bezit ongeveer 30 procent van de aandelen. Het is de eerste keer dat de familie Frère onder de drempel van 50 procent daalt in een Ergon-fonds. De rest van de middelen werd ingezameld bij een reeks rijke families, vermogensbeheerders, verzekeraars en stichtingen. Meer dan de helft van de aandelen is in handen van familiale investeerders of ondernemers.