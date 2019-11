Frère-vehikel NPM stapt in Frans satellietbedrijf

De Nationale Portefeuillemaatschappij van de familie Frère begint exclusieve gesprekken om in het kapitaal van de Franse satellietonderneming CLS te stappen. Mogelijk gaat het om een deal van ongeveer 400 miljoen euro.

CLS is een niet alledaagse onderneming. Het Franse bedrijf, dat 720 mensen in dienst heeft, legt zich sinds 1986 toe op het verwerken van satellietgegevens en het leveren van informatie die daaruit gedistilleerd kan worden. CLS is actief in vijf strategische domeinen: duurzame visvangst, toezicht op het milieu en het klimaat, maritieme veiligheid, het beheer van vloten, en energie en mijnen. Het geheel was vorig jaar goed voor 127,5 miljoen euro omzet.

De onderneming is in handen van drie aandeelhouders: de Franse investeringsgroep Ardian, het Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) en het Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Meerderheidsbelang

Daar komt echter verandering in. De aandeelhouders melden dat ze een exclusiviteitscontract sloten met NPM om een meerderheidsbelang in CLS af te stoten aan de Belgische investeringsmaatschappij. Financiële details staan niet in het persbericht, maar volgens de Franse pers gaat het om een transactie van ongeveer 400 miljoen euro.

Als de deal rond geraakt, mogelijk tegen eind januari 2020, stappen Ardian en IFREMER uit CLS en maken ze plaats voor NPM. Het CNES, de historische aandeelhouder van CLS, blijft aan boord met 'een significante minderheidsparticipatie'.

Cobepa

Volgens de Franse pers was ook Cobepa, de Belgische investeringsmaatschappij van de AB InBev-familie de Spoelberch, in de running voor de deal. Ook de private-equitygroepen Charterhouse en Five Arrows moesten de duimen leggen voor NPM.