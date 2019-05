Frère-vehikel NPM stoot historische participatie af

De Zwitserse grondstoffenhandelaar ArrowMetals legt een onbekend bedrag op tafel voor AOT Energy, het vroegere Transcor.

De Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), een investeringsvehikel van de familie Frère, ontdoet zich van haar belang van 51 procent in de Zwitserse energietrader AOT Energy. Het belang belandt bij de eveneens Zwitserse grondstoffenhandelaar ArrowMetals. Die maakte de transactie woensdag bekend.

Het is niet bekend hoeveel ArrowMetals op tafel legt. De deal zal naar verwachting over enkele weken worden afgesloten. Het is nog wachten op de gebruikelijke goedkeuringen.

In feite koopt ArrowMetals AOT Holding. Dat is de nieuwe koepel boven AOT Energy. Die ontstond in 2016 toen het management en belangrijke werknemers een managementbuy-out opzetten om 49 procent van de onderneming te verwerven. NPM steunde die operatie en stemde in met het verlenen van een calloptie voor de resterende 51 procent. Die optie werd echter niet gelicht. Het ziet er nu zelfs naar uit dat ook de managers hun belang verkopen.

Transcor

De oorsprong van AOT Energy gaat terug tot 1947 toen wijlen Albert Frère Transcometal oprichtte om diensten te leveren aan de staalindustrie. Het bedrijf werd daarna omgedoopt in Transcor en breidde zijn activiteiten uit van steenkool naar olie en olieproducten. Later kwamen er gas en hernieuwbare energie bij. Met de overname van Astra werd de naam Astra Transcor Energy.

Transcor is ook bekend als bedrijf waar Thomas Leysen zijn eerste ervaring als manager opdeed. Hij was er in de jaren 80 van vorige eeuw vijf jaar lang CEO. Enkele jaren geleden kwam Transcor in het nieuws wegens mogelijke onfrisse praktijken in Brazilië.