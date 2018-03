GBL: ‘Desinvesteringen zijn mogelijk'

De holding GBL heeft er een goed 2017 op zitten met een stevige waardestijging van de portefeuille. Co-CEO Gérard Lamarche maakt zich zorgen over de aandelenwaarderingen.

GBL heeft vorig jaar geprofiteerd van een vrij gunstig beursklimaat. De netto-actiefwaarde, de waarde van de portefeuille min de schulden, steeg met 11,2 procent. Wanneer we rekening houden met de dividenduitkering, was het rendement 16,8 procent. Daarmee overtreft de holding van de families Frère en Desmarais de Stoxx Europe 50. De Europese beursindex had over dezelfde periode een totale return van om en bij 9 procent.

De grootste bijdrages kwamen van de strategische participaties van de groep. Het belang in Pernod Ricard bracht 23 procent bij aan de netto-actiefaangroei, terwijl Umicore 19 procent voor zijn conto nam. De cementreus LafargeHolcim leverde een negatieve bijdrage. Over het onderzoek naar de fabriek van Lafarge in Syrië wilde de holding geen commentaar kwijt.

GBL vaarde wel bij het gratisgeldbeleid van de Europese centrale bank. Naast de opgepompte aandelenkoersen kon de Frère-holding een hefboom plaatsen onder het netto-actief dankzij goedkoop krediet. De nettoschuld bedroeg 443 miljoen euro eind 2017 tegenover een nettokaspositie van 225 miljoen euro het jaar ervoor.

GBL besteedde de vrijgekomen middelen aan haar strategie om in de portefeuille meer gewicht te geven aan groeibedrijven. De holding investeerde in totaal 1,1 miljard in bedrijven zoals het luxemerk Burberry, de luierfabrikant Ontex en de agrotechnologische groep GEA. In het kader van de herschikking werd het laatste overblijvende belang in het energiebedrijf Engie verkocht. GBL bezit nu 6,5 procent van Burberry. Het heeft ook zijn participatie in de pretparkenuitbater Parques Reunidos verhoogd tot 21,2 procent. Voorts stapt de groep ook in digitale technologie met 25 miljoen euro aan durfkapitaal en maakt ze vaart met de lancering van een nieuw fonds: Ergon Capital Partners IV. GBL mikt op termijn op 500 miljoen euro om in het fonds te stoppen.

De opgelopen aandelenprijzen hebben wel een keerzijde, stelt co-CEO Gérard Lamarche. ‘De hoge waarderingen op de beurs gebieden voorzichtigheid,’ aldus Lamarche. ‘Met de nakende stijging van de rentevoeten is het mogelijk dat we desinvesteren. We blijven wel focussen op de lange termijn.’ GBL had in 2017 al 31 procent minder nieuwe investeringen dan het jaar ervoor.

Niet abnormaal

Onlangs kreeg het aandeel van Ontex een veeg uit de pan van beleggers. Daarmee reageerden ze op de jaarresultaten die de kwakkelende Braziliaanse overname aan het licht brachten. GBL heeft een belang van 20 procent in Ontex. Lamarche behoudt het vertrouwen in het management en overweegt geen wijzigingen in de participatie. ‘Dergelijke ontwikkelingen zijn niet abnormaal bij een overname’, zegt Lamarche.