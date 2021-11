'GBL biedt op Zwitserse labogroep Unilabs'

De Frère-holding GBL heeft een bod uitgebracht op de Zwitserse diagnosticareus Unilabs, meldt het persagentschap Bloomberg. De verkoop van Unilabs kan een miljardendeal worden.

Unilabs is een van de grootste diagnosticaspelers in Europa. Diagnostica zijn hulpmiddelen om medische diagnoses te stellen, zoals laboratoriumtesten of beeldvorming. Unilabs is bovendien de enige speler in Europa die zowel medische labs omvat als radiologiecentra en pathologiediensten levert.

Lees Meer Het stille echtpaar achter de opmerkelijkste overname van het jaar

Het geheel is goed voor 12.600 werknemers in meer dan 200 laboratoria en 180 radiologiecentra. De tientallen miljoenen jaarlijkse tests en onderzoeken leveren een omzet van ruim 1,4 miljard euro op. Unilabs is actief in ruim een dozijn vooral Europese landen, maar niet in België.

Fusie

De Zwitserse groep ontstond in 1987 na de overname van drie laboratoria in Zwitserland. Door overnames groeide ze sterk. Vooral de fusie in 2007 met sectorgenoot Capio, die hoofdzakelijk actief was in Scandinavië, was een grote stap vooruit. Die fusie leidde dat jaar tot een beursexit en de instap van de investeringsmaatschappijen Apax en Nordic Capital in het kapitaal. Mettertijd werd Apax de enige aandeelhouder.

4,4 miljard Prijskaartje Unilabs zou gewaardeerd worden op 4,4 miljard euro.

Apax probeerde Unilabs al in 2019 van de hand te doen, maar corona gooide roet in het eten. Nu volgt een nieuwe poging. Volgens Bloomberg zijn er zeker vijf kandidaat-kopers. Buiten de Bel20'er GBL gaat het om de Australische labogroep Sonic Healthcare, de Franse rivaal Biogroup-LCD en de investeringsgroepen TPG en Brookfield Asset Management.

4,4 miljard euro

Volgens de bronnen van Bloomberg overweegt Brookfield samen te werken met een van de andere bieders. Dat kan te maken hebben met het prijskaartje dat aan Unilabs hangt. Een van de bronnen van het persagentschap zegt dat een verkoop Unilabs kan waarderen op zo'n 5 miljard dollar (4,4 miljard euro). Als Apax te weinig kan vangen, ziet het mogelijk opnieuw af van de verkoop.

Het bedrag kan er een van de grootste deals van het jaar van maken in de Europese gezondheidszorgsector. Activa zoals Unilabs zijn populair bij investeerders. Het Zweedse EQT kocht in het voorjaar de Franse labogroep Cerba HealthCare voor 4,5 miljard euro. Het Franse Biogroup is bij ons bekend als de overnemer van de labogroep CMA-Medina van het ondernemerskoppel De Raedt-Verheyden.