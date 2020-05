GBL investeert voor vierde keer in Sagard-fonds

De woelige financiële markten knaagden in het eerste kwartaal 22 procent van de waarde van GBL’s portefeuille. De holding wist de schulden wel fors te verminderen en investeert in een vierde Sagard-fonds.

GBL sluit het eerste kwartaal af met een geconsolideerde nettowinst van 15 miljoen euro. Dat is minder dan een tiende van de nettowinst die in de eerste drie maanden van 2019 werd behaald. De sterke daling is vooral het gevolg van de verandering in reële waarde van de fondsen van Sienna Capital, GBL's platform voor alternatieve beleggingen. Het eerste kwartaal geldt niettemin als weinig representatief voor het hele jaar. De ‘cash earnings’ – voornamelijk dividenden van participaties en intresten – stegen trouwens van 100 naar 161 miljoen euro.

Door de forse daling van de beurzen in maart is de nettoactiefwaarde van GBL met 22 procent gedaald tegenover eind 2019. Die daling is groter dan die van de referentie-index van de holding, de Stoxx Europe 50, die 19,8 procent verloor. Per aandeel bedroeg de nettoactiefwaarde eind maart 98,38 euro. De decote tegenover de beurskoers bedroeg daarmee 27,2 procent. Door het beursherstel was eind april de nettoactiefwaarde wel al 6,6 procent geklommen.

GBL wist zijn nettoschuld aanzienlijk te reduceren, van 768 miljoen euro eind vorig jaar tot 448 miljoen eind maart. GBL verkocht vorig jaar nog eens 0,6 procent van de Franse oliemaatschappij Total via vooruitbetaalde termijnverkopen. Die vervielen in januari, wat 771 miljoen opbracht.

Het is nog te vroeg om ons uit te spreken over 2020. Xavier Likin CFO van GBL

In het eerste kwartaal nam GBL deel aan een private plaatsing van aandelen SGS door de familie von Finck. Daardoor is zijn belang in het Zwitserse inspectie- en certificeringsbedrijf gestegen tot 18,93 procent eind maart. De holding heeft ook haar belang in Adidas lichtjes verhoogd, van 6,80 tot 6,84 procent. ‘De koers van Adidas heeft recent geleden, maar het bedrijf heeft alle troeven om sterker uit de crisis te komen’, zei financieel directeur Xavier Likin.

Sagard

Een andere investering is het nieuwe fonds van Sagard, een private-equitygroep rond de familie Desmarais - de tweede familiale aandeelhouder van GBL, naast de familie Frère. Sienna Capital verbond zich er in maart toe 150 miljoen euro te investeren in Sagard 4. Het is al de vierde keer dat Sienna in een Sagard-fonds stapt.