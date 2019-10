Galapagos genomineerd voor M&A Award

De deal tussen het biotechbedrijf en Gilead is samen met twaalf andere transacties genomineerd voor de M&A Awards 2019 die eind november worden uitgereikt.

De M&A Awards, met het Nederlandse opleidingsinstituut-uitgever Alex van Groningen als drijvende kracht. is een evenement dat jaarlijks de top in M&A (fusies en overnames), corporate finance en private equity samenbrengt. De uitreiking van de onderscheidingen staat op de agenda voor 28 november in Brussel.

De vakjury bestaande uit captains of industry en M&A-experts heeft, onder leiding van Urbain Vandeurzen, voor dit jaar dertien deals in vijf categorieën genomineerd. Het aantal award-categorieën is vergroot van twee tot vijf. De jury is van mening dat de inspanningen die private equity en venture capital leveren aan de ontwikkeling van beloftevolle Belgische bedrijven positieve aandacht verdienen.

Daarom worden er voor het eerst awards uitgereikt voor de beste deals op het vlak van PE Growth Capital en Best Venture Capital. De laatste categorie is gesplitst in IT & Technology en Life Sciences, twee sectoren waarin België volgens de jury excelleert.

Grote deals

Bij de large-cap deals of grote transacties, met een waarde boven de 250 miljoen euro, zijn er drie genomineerden. Het gaat om de deal tussen Galapagos en het Amerikaanse Gilead, de overname van een onderdeel van Solvay door Domo Chemicals en de inlijving van AHT Group door de Belgische afdeling van Daikin.

De jury heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen Galapagos en Gilead genomineerd wegens haar innovatieve karakter en de overduidelijke strategische rationale voor beide partijen. Domo Chemicals heeft met de overname van de polyamidebusiness van Solvay een grote stap gezet door handig in te spelen op politieke ontwikkelingen. En de verkoop van koelingspecialist AHT aan het Japanse Daikin Industries is een van de kanshebbers, omdat de overname het Belgische dochterbedrijf van Daikin de mogelijkheid geeft een prominente rol op de Europese markt te spelen.

Kinepolis

Bij de mid-cap deals of de operaties tussen 50 en 250 miljoen zijn er ook drie genomineerden: het belang dat Johnson & Johnson nam in ArgenX, de overname van MJR Digital Cinemas in de VS door Kinepolis en die van Independent News & Media door Mediahuis.

Voor de M&A Award Best PE Growth Capital zijn er eveneens drie kanshebbers: de aankoop van Inula door Ardian, die van Continental Foods door GBfoods en die van Combell Group door HG Capital.