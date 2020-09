Geldstroom naar Belgische groeiers breekt alle records

1) De financiering van private Belgische biotechbedrijven breekt alle records. Waaraan ligt dat?

In België focussen de meeste bedrijven op zeer innovatieve producten en de meeste CEO's spreken de taal van de gesofisticeerde investeerder. Daarnaast is er in recente jaren een boom van gespecialiseerde investeerders, niet alleen in aantal, maar ook in grootte qua beheerd vermogen. Al dat geld moet worden geïnvesteerd. Als je weet dat de gemiddelde waardering van een Belgisch of Europees bedrijf attractiever is dan die van de Amerikaanse tegenpolen, dan is het sommetje snel gemaakt.