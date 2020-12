Geldstroom naar Belgische groeiers verpulvert alle records

In het bijna afgelopen jaar haalden jonge Belgische groeibedrijven ondanks de coronacrisis via private kapitaalrondes bijna 1 miljard euro op. Dat is het vierde record op rij.

Het opgehaalde bedrag over 2020 ligt met 982 miljoen euro 32 procent hoger dan in 2019 (745 miljoen euro), ook al een recordjaar. Dat geld werd ingezameld via een 140-tal kapitaalrondes. Nog nooit waren er zoveel financieringsrondes van jonge, niet-genoteerde biotech- en techbedrijven in ons land. Het geld vloeide in gelijke mate naar tech- en biotechbedrijven, al kapen die laatste zeven van de tien grootste operaties weg.

Het cijfer houdt geen rekening met publieke transacties, zoals de beursintroductie van Nyxoah, Hyloris of Unifiedpost. Daarop tekenen andere investeerders (particulieren, vermogensbeheerders, verzekeraars...) in en geen durfkapitalisten. Die drie operaties brachten de betrokken bedrijven en/of hun aandeelhouders samen 399 miljoen euro op.

Digitalisering

De coronacrisis heeft geen effect gehad op de financiering van groeiers in ons land, integendeel. Door de pandemie raakte de digitalisering in een hogere versnelling. Veel jonge techbedrijven speelden daarop in om geld op te halen. Hun investeerders komen steeds vaker uit het buitenland. Iconische durfkapitalisten uit Silicon Valley zijn in de Lage Landen geen rariteit meer, terwijl ze vroeger niet wisten of Brussel een land of een stad was. Omdat de pandemie gezondheid bovenaan op de agenda heeft geplaatst, haalden ook biotechbedrijven - die geneesmiddelen of vaccins ontwikkelen - bijna een half miljard op. Dat geld komt ook almaar vaker uit het buitenland, al laten ook (regionale) Belgische investeerders zich gelden.

975 miljoen vers kapitaal Jonge Belgische tech- en biotechbedrijven haalden in 2020 via private kapitaalrondes 975 miljoen euro op, 31 procent meer dan het record van het jaar voordien.

De grootste kapitaalronde van het jaar staat op naam van Univercells. Het Waalse biotechbedrijf, dat een technologie ontwikkelde om vaccins te produceren in microfabriekjes, haalde in twee keer 120 miljoen euro op. Bij de investeerders die de weg naar Gosselies (Charleroi) vonden, zitten onder meer de private-equityreus KKR, een fonds gelinkt aan Bill Gates en de miljardair George Soros.

Op twee staat eveneens een Waals biotechbedrijf: Iteos Therapeutics. Dat haalde in het voorjaar 114 miljoen op, voornamelijk bij Amerikaanse investeerders. Het bleek een opstapje naar een beursintroductie, want twee maanden later al trok Iteos - inspelend op de hoge waarderingen op de financiële markten - naar de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Het heeft intussen een beurswaarde van ongeveer 1 miljard dollar (826 miljoen euro). Ook Univercells denkt aan een beursgang op diezelfde Nasdaq, maar dat proces staat nog in zijn kinderschoenen.

Belgische eenhoorn

Het databeheerplatform Collibra vervolledigt het podium en is het eerste techbedrijf in de rangschikking met een kapitaalronde van 103 miljoen euro. Dat geld kwam grotendeels van bestaande aandeelhouders, waaronder de investeringstak van Google-moeder Alphabet (G Capital) en Iconiq Capital, de investeringsboetiek die aan de slag mag met het vermogen van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Collibra is de eerste Belgische eenhoorn ooit, een groeibedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Bij de kapitaalronde van dit voorjaar werd het gewaardeerd op 2,3 miljard dollar. Voor de spin-off van de VUB staat een beursgang in de sterren geschreven.

14 miljard munitie Europese durfkapitalisten zamelden in 2020 zo'n 14 miljard euro in bij investeerders. Ze beschikken over tonnen munitie om in te spelen op opportuniteiten.

Sinds enkele maanden heeft het bedrijf een Belgische investeerder aan boord. Eind oktober stapte de familie Boël - die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij tal van internationale techsuccessen - in het kapitaal. Via Sofina kocht ze voor enkele tientallen miljoenen euro's enkele procenten van Collibra. Dat gebeurde via de overname van bestaande aandelen.

Rush naar groeiers

In heel Europa bereiken de investeringen in groeibedrijven na de terugval in het voorjaar opnieuw recordniveaus. Volgens het dataplatform Dealroom.co bereikten ze in het derde kwartaal 10,5 miljard euro. Dat is het tweede beste kwartaal ooit en slechts de derde keer dat de drempel van 10 miljard wordt overschreden. Het aantal kapitaalrondes van meer dan 100 miljoen en meer dan 250 miljoen is nog nooit zo hoog geweest.