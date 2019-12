Geldstroom naar groeiers bereikt nieuw record

De Belgische start-ups en scale-ups haalden het afgelopen jaar 745 miljoen euro op. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het recordjaar 2018. Over de jongste vijf jaar stroomde 2,5 miljard naar de Belgische groeiers.

Het was de jongste weken spannend afwachten: zou het record van 2018 aan kapitaaloperaties van niet-genoteerde Belgische groeibedrijven sneuvelen of niet? Midden december leek het er even op. Het Waalse softwarebedrijf Odoo trok toen een investering van 90 miljoen dollar (81 miljoen euro) aan. Maar het bleek om een overname van bestaande aandelen te gaan, niet om een cashinjectie.

Met de jongste kapitaalronde van 13 miljoen euro van de Belgische fintechspeler UnifiedPost erbij is het record van vorig jaar op de valreep gesneuveld. De teller staat enkele dagen voor het jaareinde op 745 miljoen euro. Dat is 7 miljoen meer dan in het recordjaar 2018.

De voorbije jaren nam de financiering van groeiers in ons land een hoge vlucht. Over de jongste vijf jaar stroomde niet minder dan 2,5 miljard euro naar jonge Belgische groeiers.

In 2019 stroomde 60 procent van het geld (445 miljoen euro) naar technologiebedrijven, de rest (300 miljoen) naar biotechbedrijven. De grootste tien kapitaalrondes (zie illustratie) waren goed voor 400 miljoen euro. Zes van de grootste tien geldinzamelingen staan op naam van een biotech’er, de vier andere op die van technologiebedrijven. De gemiddelde kapitaalinjectie bedroeg 6,26 miljoen euro per transactie.

Eenhoorn

De grootste Belgische kapitaalronde staat op naam van de databeheerder Collibra. Het Brusselse bedrijf haalde begin dit jaar een stevige 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) op om een turbo onder zijn groei te zetten. Dat resulteerde onder meer in de overname van het Tsjechische bedrijf SQLdep midden dit jaar.

Het geld voor Collibra kwam vooral van CapitalG, de investeringsarm van Google. Collibra werd bij de kapitaalronde gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar en draagt sindsdien de titel van eerste Belgische eenhoorn (‘unicorn’).

Naarmate het Belgische ecosysteem groeit en bekend raakt, groeien ook de kapitaalrondes. De operatie van Collibra (87 miljoen euro) was de grootste ooit van een Belgische scale-up.

Silicon Valley

De waardering van de nummers twee en drie van de rangschikking - Showpad (met een kapitaalronde van 61 miljoen) en Secure Code Warrior (43 miljoen) - scheert nog niet zulke hoge toppen. Maar ze hebben wel iets anders met Collibra gemeen. Ook bij hen kwam het verse kapitaal (bijna) uitsluitend van buitenlandse investeerders. Die screenen de Belgische markt actief en focussen zowel op kleinere kapitaalrondes als op de grotere deals. Iconische durfkapitaalgroepen uit Silicon Valley, zoals Summit Partners, Index Ventures, Iconiq Capital of CapitalG, hebben de weg naar ons land gevonden.

Voor de tweede keer in drie jaar staat de grootste kapitaalronde op naam van de Brusselse scale-up Collibra.

De Belgische investeerders moesten lange tijd met lede ogen aanzien hoe ze bij al die kapitaaloperaties aan de zijlijn bleven. Maar de ‘tegenaanval’ is ingezet. Steeds meer Belgische spelers beschikken over meer geld en focussen op grotere bedrijven.