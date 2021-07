Geldstroom naar groeiers verpulvert alle records

Belgische groeibedrijven haalden in het eerste halfjaar 779 miljoen euro op, een nieuw record. Dat is ruim een kwart meer dan in de eerste helft van 2020, die ook al goed was voor een recordcijfer.

Het wordt de jongste jaren bijna een gewoonte: semester na semester en jaar na jaar sneuvelt het record over de financiering van jonge Belgische tech- en biotechbedrijven. Ook 2021 is geen uitzondering.

Uit de gegevens over kapitaalrondes die De Tijd bijhoudt, blijkt dat de teller na zes maanden op 779 miljoen euro stond. Dat is 27 procent meer dan het jaar voordien - 613 miljoen, ook al een record - en ruim meer dan de bedragen van de voorgaande jaren over twaalf maanden, met uitzondering van 2020. Jonge technologiebedrijven haalden 546 miljoen euro op, biotechbedrijven 233 miljoen. Er waren niet minder dan 81 kapitaalrondes.

De essentie Jonge Belgische groeibedrijven haalden in het eerste halfjaar 779 miljoen euro op. Dat is een nieuw record.

Midden 2020 stond de teller op 613 miljoen euro, ook al een halfjaarrecord.

Het bedrag van dit jaar wordt gestuwd door de omvangrijke kapitaalronde van IbanFirst (150 miljoen euro).

Durfkapitaal scheert niet enkel in België, maar in heel Europa hoge toppen.

De financieringsrondes volgen elkaar in hoog tempo op, omdat heel veel geld in de markt beschikbaar is dat op zoek is naar rendement. Er zijn ook meer spelers actief in de financiering van jonge bedrijven en bovendien vinden internationale fondsen steeds meer hun weg naar de Belgische markt. Niemand kijkt er nog van op dat een topfinancier uit Silicon Valley in een Belgische start-up investeert. Die grotere concurrentie duwt de omvang van de rondes en de waarderingen omhoog.

Duw in de rug

De financiering van jonge Belgische groeibedrijven kreeg in het eerste halfjaar een flinke duw in de rug dankzij één operatie: de omvangrijke kapitaalronde van IbanFirst. De Belgisch-Franse betaalspecialist - opgericht door de Franse ex-bankier Pierre-Antoine Dusoulier maar met hoofdkantoor in Brussel - haalde in mei 150 miljoen euro vers geld op. Dat geld moet onder meer dienen om nieuwe overnames te financieren. Het Brusselse bedrijf beschikt ook nog over een nieuwe kredietlijn van 50 miljoen.

Niemand kijkt er nog van op dat een topfinancier uit Silicon Valley in een Belgische start-up investeert.

IbanFirst tekent voor de grootste kapitaalronde van het eerste halfjaar. Maar ook zonder die - naar Belgische normen heel grote - operatie zit de financiering van groeibedrijven met een bedrag van 629 miljoen euro op een recordniveau.

Op twee en drie staan voorlopig het Gentse biotechbedrijf Agomab en de Brusselse start-up Cohabs. Agomab haalde begin maart 62 miljoen euro op om medicijnen die beschadigd menselijk weefsel herstellen verder te ontwikkelen. Cohabs, een start-up gespecialiseerd in woonprojecten voor jonge professionals, staat op drie met een kapitaalronde van 58 miljoen euro. De top 5 wordt vervolledigd door Deliverect (software voor horecazaken, 54 miljoen euro) en het medtechbedrijf miDiagnostics (38 miljoen euro).

Intussen dendert de trein voort. Sinds begin juli waren er al kapitaalrondes voor een totaal bedrag van 35,4 miljoen euro. Twee derde van dat bedrag staat op naam van de populaire inlogapp Itsme, die bij haar aandeelhouders en bij de federale investeerder FPIM 24,7 miljoen ophaalde.

Europa

Dat de financiering van jonge groeibedrijven hoge toppen scheert, is geen alleenstaand Belgische fenomeen. Uit de jongste gegevens van de dataspecialist Dealroom blijkt dat durfkapitalisten in het eerste halfjaar niet minder dan 48 miljard euro in Europa investeerden. Dat is 2,9 keer meer dan in de eerste helft van het coronajaar 2020 (17 miljard euro), maar ook bijna 2,5 keer het halfjaartotaal van het 'gewone' jaar 2019.