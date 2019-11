Gents fonds neemt hap van Spaans citrusfruit

Het Gentse Integra Fund investeert minimaal 5 miljoen euro in het Spaanse Citri&Co. Dat is de Europese marktleider voor citrus- en steenvruchten.

Er duikt Belgisch geld op in het kapitaal van Citri&Co, een Spaanse fruitverwerker met een focus op citrus- en steenvruchten. Dat zijn onder meer citroenen, sinaasappelen, kersen en perziken.

Het Gentse Integra Fund investeert in Citri&Co, parallel met een grotere ronde door het Spaanse investeringsfonds Miura Private Equity. Miura richtte eind oktober voor 350 miljoen euro mee het landbouwfonds Frutas op. Dat moet mee de groei van Citri&Co ondersteunen.

Kmo's

Integra legt minimaal 5 miljoen euro op tafel. Het fonds, dat vorig jaar werd opgericht, heeft een dubbele strategie. Enerzijds neemt het belangen van maximaal 15 miljoen euro in Belgische kmo’s. Een voorbeeld is het belang in Sack Zelfbouw, dat zelfbouwpakketten maakt.