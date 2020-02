Gerecht onderzoekt verkoop Anderlecht aan Marc Coucke

Het gerecht is een informatieonderzoek gestart naar de aankoop van voetbalclub Anderlecht door Marc Coucke.

De informatie komt van de Franstalige krant La Dernière heure en is bevestigd aan Het Nieuwsblad. Alle oud-aandeelhouders van Anderlecht, onder wie Roger Vanden Stock, werden ondervraagd. De bedoeling is na te gaan of het verkoopproces in 2017 correct is verlopen. Er waren toen twee topaanbiedingen voor RSCA - 80 miljoen van Marc Coucke en 91 miljoen van Ghelamco-baas Paul Gheysens - maar nu wordt nagegaan of de verkopers de spelregels volgden.

Het gerecht wil vooral checken of in het verkoopsproces bepaalde partijen bewust zijn benadeeld. In laatste instantie moest Marc Coucke zijn bod van 75 miljoen op 100 procent van de aandelen met 5 miljoen verhogen om het pleit te winnen van Ghelamco-baas Paul Gheysens, die 91 miljoen bood. De speurders stellen zich de vraag waarom dat was en waarom het oude Anderlecht-bestuur finaal 11 miljoen euro liet schieten.

Eurostadion

Insiders geven in Het Nieuwsblad evenwel aan dat het antwoord voor de hand ligt. Het vorige RSCA-regime lag in de clinch met bouwheer Paul Gheysens na het debacle rond het Eurostadion. Anderlecht wilde - ondanks een principeakkoord - niet meer in dat Nationale Sta­dion gaan spelen omdat de bouwplannen niet meer aan de clubwensen voldeden en de huurprijs te duur was. Het Eurostadion kwam er uiteindelijk nooit en Gheysens werd persona non grata bij paars-wit.

