Gimv bouwt portefeuille op

'De aanhoudende groei van onze portefeuillebedrijven vertaalde zich in een verdere waardecreatie binnen onze investeringsportefeuille. Daarnaast bleven we investeren, zowel in nieuwe groeibedrijven als via onze aanhoudende focus op buy & build binnen de bestaande portefeuille', zegt topman Koen Dejonckheere in een kwartaalupdate.