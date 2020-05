Gimv gooit bonussysteem volledig om

Gimv heeft zijn bonussysteem rond meerwaarden na een geschil met de BBI omgegooid. Dat blijkt uit het jaarverslag van de investeringsmaatschappij. Intussen vechten een reeks begunstigden van het oude systeem nog steeds een robbertje uit met de fiscus.

Private-equityfondsen die met succes uit een bedrijf stappen, keren een deel van de gerealiseerde meerwaarde uit aan de beheerders van het fonds. In het vakjargon staat dat vergoedingsmechanisme bekend als carried interest.

Ook bij Gimv - voor 27 procent in handen van de Vlaamse overheid - was dat jarenlang het geval. De verloningsplannen op de lange termijn (lees: de bonuspotten gelinkt aan de gerealiseerde meerwaarden) werden er tot voor kort opgebouwd rond investeringsperiodes van drie jaar. Dat gebeurde via een systeem van aandelenopties in co-investeringsvennootschappen. Die bonussen werden belast als 'voordeel van alle aard' bij de toekenning van de opties. Zo’n 50 personen kwamen voor het systeem in aanmerking, onder wie de leden van het uitvoerend comité, inclusief CEO Koen Dejonckheere.

Descente

Voor de inspecteurs van de fiscus kon het systeem evenwel niet door de beugel. Het ging aan het wankelen na een descente van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) bij Gimv in mei 2018.

Tot nu toe bleef het stil rond de gevolgen van die descente. In het jaarverslag 2018-2019 liet Gimv enkel weten dat zijn raad van bestuur 'gelet op een lopend fiscaal onderzoek' de nieuwe co-investeringsstructuur vanaf 2018 pas definitief zou implementeren 'indien en zodra de nodige rechtszekerheid kon worden bekomen'.

9,6 miljoen euro Bonuspot Over het boekjaar 2019-2020 keerde Gimv 9,6 miljoen euro uit gelinkt aan historische meerwaarden.

Gimv was zo te zien niet zeker van de rechtszekerheid van het oude systeem, want in het zopas gepubliceerde jaarverslag (2019-2020) kondigt het de invoering van een nieuw beloningsplan op de lange termijn aan, met terugwerkende kracht tot 2018. De grootste nieuwigheid is dat het plan geen gebruik meer maakt van aandelenopties, maar voorziet in bonussen in cash om sommige begunstigden in de meerwaarden te laten delen. Voor de werknemers maakt dat een groot verschil. Hun langetermijnbonussen zullen voortaan belast worden als een beroepsinkomen, en dus rtegen een veel hoger aanslagpercentage.

Deal?

Heeft Gimv het op een akkoord gegooid met de fiscus rond de 'oude constructie' en een deal bereikt met de BBI zodat het nieuwe systeem wél door de beugel kan? De Antwerpse investeringsmaatschappij ging niet in detail in op onze vragen.

'In lijn met de marktpraktijk in de private-equitysector heeft Gimv een langetermijnincentiveplan dat recht geeft op een deel van de cashopbrengsten die voortvloeien uit de investeringsportefeuille na terugbetaling van de volledige investeringskosten', laat financieel directeur Kristof Vande Capelle weten. 'Bij het opzetten van zo'n plan houdt Gimv rekening met de context en de voortdurend evoluerende fiscaliteit in alle landen waar het actief is.'