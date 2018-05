Gimv koopt Europees marktleider in lasertechnologie

De investeringsmaatschappij koopt 75 procent van het Duitse Laser 2000. De rest blijft in handen van topman Armin Luft.

Laser 2000 werd opgericht in 1986 en is uitgegroeid tot een leidende onafhankelijke Europese distributeur van innovatieve laser- en fotonicaoplossingen. Bij die laatste technologie worden lichtstralen ingezet.

Het uitgebreide productassortiment van het bedrijf strekt zich uit van l asers en lichtbronnen voor materiaalbewerking , over glasvezel, 3D-beeldverwerking, optische meetinstrumenten tot camera's.

Laser 2000 is de leverancier van gerenommeerde bedrijven en onderzoeksinstellingen actief op het gebied van automatisering en sensortechnologie, optische communicatie en netwerktechnologie, biotechnologie en geneeskunde, de automobielindustrie en lucht- en ruimtevaarttechnologie.

Het bedrijf, met hoofdkwartier in Weßling en filialen in Frankrijk, Zweden en Spanje, telt 65 medewerkers. In 2016 realiseerde het meer dan 50 miljoen euro omzet.