Gimv legt de hand op Nederlandse machinespecialist

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse technologiebedrijf One of A Kind Technologies (OOAKT).

Gimv laat het geld rollen: nauwelijks enkele dagen na de instap in Ellis Gourmet Burger meldt de investeerder de overname van een Nederlands technologiebedijf. Het gaat om One of A Kind Technologies (OOAKT). Dat is gespecialiseerd in machine vision, technologie waarbij bijvoorbeeld camera's en sensoren mee machines aansturen. Het is niet bekend hoeveel Gimv betaalt en hoe groot de participatie juist is.

OOAKT werd opgericht in 2012 door Alex Kind en Richard Valle, die ondanks het meerderheidsbelang van Gimv aan boord blijven als aandeelhouder. Twee overnames liggen aan de basis van de huidige activiteiten. OOAKT is sinds zijn oprichting uitgegroeid tot een specialist die oplossingen voor machine vision ontwikkelt, bouwt en verkoopt, zoals inspectiesystemen voor onder andere voedingsmiddelen en farmaceutische verpakkingen.

Machine vision omvat een breed spectrum van toepassingen waarbij apparatuur wordt aangestuurd door een combinatie van soft- en hardware (sensoren, lasers, slimme camera's...). Machines uitgerust met dit soort technologie kunnen kunstmatig zien en autonoom beslissingen nemen.

Typische toepassingen zijn het aansturen van robots, het uitvoeren van kwaliteitsinspecties, metingen en identificaties. Voor klanten van OOAKT betekent dit een hogere productiviteit door automatisering, een verhoogde en meer gegarandeerde productkwaliteit en meer consistente inspecties.

Het bedrijf telt meer dan 65 werknemers, voornamelijk ingenieurs, en heeft zijn hoofdzetel in Eindhoven. Tot het wereldwijde klantenbestand horen volgens Gimv topbedrijven. De ambitie is om de omzet in 5 jaar tijd te verdrievoudigen. Er is ook sprake van mogelijke overnames. Het bedrijf won al prijzen wegens zijn snelle groei en zijn innovatief karakter.

De activiteiten doen denken aan die van de vroegere Barco-afdeling Machine Vision. Barco, dat jarenlang Gimv als aandeelhouder had, verkocht die divisie in 2003 aan het bedrijf Best uit Heverlee dat nu een onderdeel is van de Noorse automatiseringsreus Tomra, bij ons onder meer bekend van zijn machines in supermarkten om leeggoed terug te nemen.