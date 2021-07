Gimv stapt uit Nederlands zorgbedrijf Equipe

Geen sprake van een zomerrecs bij Gimv. De investeringsmaatschappij speelt voor de tweede keer in korte tijd in op het voorspoedige klimaat op de overnamemarkt.

Equipe Zorgbedrijven is marktleider in Nederland in hand- en polschirurgie & therapie, heeft een sterke positie in esthetische zorg en kent een groeiende aanwezigheid in orthopedie, oogheelkunde & algemene chirurgie. Gimv stapte in 2015 in de Nederlandse groep, die zes klinieken en 20 poliklinieken uitbaat.

De investeringsmaatschappij geeft traditiegetrouw geen financiële details, maar de transactie verhoogt de nettoactiefwaarde van Gimv met 1 euro per aandeel.

Het is de tweede keer op korte tijd dat Gimv de kassa laat rinkelen. Enkele weken geleden verkocht het de allesversnijder Summa aan Ergon, de private-equitygroep die in de schoot van de groep-Frère ontstond. De meerwaarde ten opzichte van de waardering waartegen Summa bij Gimv in de boeken stond, bedroeg naar verluidt ongeveer 26 miljoen euro.

'En passant' rondde Gimv ook nog twee deals in Duitsland af. Het verwierf een minderheidsbelang in de fusiegroep van de draadgaasspecialist WDM en zijn sectorgenoot Deutenberg en het investeerde in de elektrotechnicus Klotter.

Everest aan cash

Met de verkoop van Equipe en Summa speelt Gimv in op de torenhoge waarderingen op de overnamemarkt - en meer in het bijzonder in de private-equitymarkt.

Internationale investeringsfondsen zitten op een 'Everest' aan cash, die ze zo snel mogelijk aan het werk willen zetten door bedrijven over te nemen. Dankzij de lage rente kunnen ze hun deals bovendien heel goedkoop financieren.