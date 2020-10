Gimv stapt uit Nederlands zorgbedrijf

Na zeven jaar neemt Gimv afscheid van de Nederlandse zorg-aan-huisdienst Eurocept. Het is de vierde geruisloze exit van Gimv in korte tijd.

Voor de zomer nam Gimv zich voor zijn portefeuille tegen het licht te houden wegens disrupties die Covid-19 in de economie teweegbrengt. Die oefening resulteert dit najaar in een stevig aantal exits en nieuwe participaties.

Afgestrafte beurskoers

Gimv stapte in 2013 in Eurocept, een bedrijf gespecialiseerd in wondzorg-aan-huis, en andere ziekenhuisdiensten op verplaatsing. Het ging om de tweede deal voor het Gimv Health & Care Fonds, dat toen pas gelanceerd was met de Vlaamse overheid als cosponsor. Gimv bestempelt het traject met Eurocept als 'een mooi groeiverhaal'.