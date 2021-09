Gimv werkt aan exit uit specialist brandwering Incendin

Incendin is gespecialiseerd in brandwerende en brandvertragende producten. Het zit sinds 2014 in de portefeuille van Gimv.

Gimv werkt aan een exit uit de producent van brandwerend materiaal Incendin. Dat vernam De Tijd. Het verkoopproces zit nog in een prille fase.

Incendin is de koepel boven het Willlebroekse Ecochem - waarin Gimv in 2014 investeerde - en een reeks andere bedrijven die sindsdien werden overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in brandwerende en brandvertragende producten, zoals poeders en vloeistoffen die op houten panelen of affiches worden aangebracht en brandbluspoeders en (duurzame) additieven voor schuimblussers.

Gimv investeerde zeven jaar geleden in het bedrijf en bezit 60,74 procent van de aandelen. De rest is in handen van de oprichters, het management en de eigenaars/managers van overgenomen bedrijven. Maar daar komt de komende maanden verandering in, want Gimv werkt aan haar exit. De Antwerpse investeringsmaatschappij heeft de fusie- en overnameboetiek Kumulus in de arm genomen om dat proces in goede banen te leiden.

Incendin is de op negen na grootste participatie van Gimv wat waarde betreft, staat in haar jaarverslag te lezen.

Overnames

Incendin wordt geleid door Tom Paemeleire. Hij nam de leiding eind 2019 over van medeoprichter Joris Coppye (de ex-CEO van de chemiedistributur Azelis). De groepsomzet groeide de laatste jaren fors - op eigen kracht maar ook via meerdere overnames. Onder meer het Britse Firespray werd ingelijfd. Toen Gimv instapte, was sprake van een omzet van 25 miljoen euro. Vorig jaar was dat 55 miljoen euro en kwam de brutobedrijfswinst (ebitda) uit op 7,1 miljoen, staat in de jongste jaarrekening van Incendin te lezen.

De cijfers over het boekjaar 2020 liggen een tiende lager dan het jaar ervoor. De schuld van de coronacrisis. 'Onze klanten beslisten hun productie en operaties tijdelijk op te schorten', luidt het. Het geconsolideerd verlies bedroeg bijna 1 miljoen euro door afschrijvingen en niet-recurrente bedrijfskosten. Die kosten zijn hoofdzakelijk te wijten aan nog altijd lopende juridische geschillen rond meerdere overnames.

Actieve zomer

Er was bij Gimv geen sprake van een zomerreces. De investeringsmaatschappij verkocht eind juli haar participatie in het Nederlandse zorgbedrijf Equipe aan Nordic Capital en deed enkele weken voordien de allesversnijder Summa van de hand. De koper was Ergon, de private-equitygroep die in de schoot van de groep-Frère ontstond.