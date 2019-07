Grootste deal ooit voor Sickinghe & co.

Fortino, het durffonds rond de oud-Telenet-baas Duco Sickinghe, wordt meerderheidsaandeelhouder van de Nederlandse IT-groep Odin. Het is Fortino's grootste deal ooit.

Odin is een Nederlandse groep van IT-bedrijven en -specialisten. Ze biedt websites, online portalen en IT-infrastructuur aan. Daarnaast levert ze online leerplatformen voor het basis- en middelbaar onderwijs.

De groep is sterk aanwezig in het segment van de kleine en middelgrote bedrijven en heeft leidende marktposities in de zorgsector en het lager onderwijs. Ze was vorig jaar goed voor 82 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 15 miljoen.

Groei

Fortino komt aan boord om de groeiplannen van Odin te ondersteunen. 'In de onderwijsbranche heeft Odin een nationale dekking. Voor de diensten aan kmo's is het eerder een regionale speler en streven we een nationale dekking na', zegt Steven De Troyer, investeringsdirecteur (investment director) bij Fortino. Die groeistrategie kan gepaard gaan met overnames.

Het durffonds wordt meerderheidsaandeelhouder van Odin. CEO en oprichter Hans Lesscher, die als 16-jarige begon als hersteller van pc's, en het management blijven aan boord en herinvesteren in de nieuwe constructie boven het bedrijf. Zij behouden een 'significante' minderheid.

Hoeveel Fortino in Odin pompt, wordt niet meegedeeld. Maar gezien de gehanteerde prijzen ('multiples') in de sector, ligt het totale prijskaartje (voor Fortino én het management van Odin dus) allicht boven 100 miljoen euro. Het is Fortino's grootste deal ooit. Tot nu was dat de investering in het Maltese telecombedrijf Melita.

Drie op een rij

Odin is de derde transactie van Fortino in korte tijd. Het fonds stapte vorige maand zowel in Declaree als in Maxxton. Declaree is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het digitale beheer van reis- en onkosten. De Nederlandse softwareontwikkelaar Maxxton focust op softwareoplossingen voor boekingen en reserveringen in de toeristische sector.

Fortino investeert in Odin via zijn tweede fonds. Het eerste, gevuld met 80 miljoen euro, was gericht op starters uit de Benelux die actief zijn in software en e-commerce. Fortino Capital II Growth wordt een groeifonds met 200 miljoen euro voor investeringen in matuurdere groeibedrijven uit diezelfde regio. Binnen enkele maanden wordt de kapitaalophaal van het tweede fonds afgerond.