Hasseltse zorgscale-up Cubigo haalt LRM aan boord

De Limburgse investeerder LRM pompt samen met de bestaande aandeelhouders 2 miljoen euro in het Hasseltse bedrijf. Ook Urbain Vandeurzen (ex-LMS, ex-Gimv) draagt zijn steentje bij.

Cubigo is een Hasseltse scale-up die een digitaal zorgplatform voor senioren ontwikkelt. Op zijn platform kunnen senioren een heleboel diensten van thuis uit of vanuit het woonzorgcentrum raadplegen.

Twee jaar geleden haalde het bedrijf al eens 4 miljoen euro op, waarvan 2,5 miljoen bij de ondernemer-investeerder Urbain Vandeurzen. Sindsdien groeide en internationaliseerde het bedrijf fors.

Het verse geld zal dienen voor de financiering van onze projecten in de VS en Canada. Geert Houben Oprichter en CEO Cubigo

Enkele maanden geleden haalde Cubigo twee internationale miljoenendeals binnen, met een Amerikaanse en een Canadese rusthuisuitbater. Om die grote contracten te kunnen uitvoeren was de scale-up opnieuw op zoek naar vers kapitaal.

Naast de deur

Het heeft dat geld net naast de deur gevonden, bij LRM, die 1 miljoen in het bedrijf steekt. De bestaande aandeelhouders Vandeurzen en het Nederlandse Transvision, een historische partner van het Limburgse bedrijf, legden evenveel op tafel.

'Het verse geld zal dienen voor de financiering van onze projecten in de VS en Canada. Maar we gaan ook investeren in onze verkoopteams en in productontwikkeling', zegt Geert Houben, de oprichter en CEO van Cubigo.

De projecten in de VS en in Canada kunnen een belangrijk visitekaartje worden voor het Hasseltse bedrijf. Het sloot onlangs contracten af met het Californische HumanGood en met het Canadese Amica, twee giganten in de wereld van de seniorenzorg. De eerste baat 80 seniorencampussen uit met 10.000 bedden, de tweede heeft 35 campussen in beheer.

Icoontjes

Aanvankelijk was het Cubigo-platform er vooral op gericht ouderen in staat te stellen langer thuis te wonen. Een klusjesdienst, de huisarts, medicatieherinnering, een maaltijd aan huis, woonassistentie, een noodoproep, vervoer of een chat met de (klein)kinderen, voor elke dienst kan in de Cubigo-app een apart icoontje aangemaakt worden.