Hedgefondsmiljardair wordt groene radicaal

De wereld van hedgefondsen heeft geen gebrek aan keiharde, agressieve spelers, maar weinigen zijn zo meedogenloos als Chris Hohn. Het handboek van de Britse miljardair bestaat uit bedreigingen, rechtszaken en het laten verwijderen van directie- en bestuursleden om zijn zin te krijgen.

Verslagen vijanden omschrijven hem als een ‘treksprinkhaan’ die na zijn passage alles kaal achterlaat. Die werkwijze maakte van zijn TCI Fund Management vorig jaar ’s werelds best presterende grote hedge fund, met een winst van omgerekend 7,6 miljard euro.

Sinds kort gebruikt Hohn zijn tactieken om te vechten tegen de opwarming van de aarde. Bedrijven waarin hij investeert, moeten maatregelen nemen om hun CO2-emissies drastisch terug te schroeven en moeten hun ecologische voetafdruk bekendmaken. Doen ze dat niet, dan vliegt het bestuur buiten en zal hij hun aandelen dumpen, waarschuwt de miljardair, die meer dan 30 miljard dollar beheert.

‘De geldindustrie heeft de planetaire crisis tot nu genegeerd’, schrijft hij. Hohn roept alle beleggers op vermogensbeheerders te dumpen die geen druk uitoefenen op de bedrijven om hun uitstoot te verminderen. En hij wil dat banken niet langer kredieten verschaffen aan ondernemingen die de klimaatverandering negeren.

Extinction Rebellion

Als groene jongen is de 53-jarige ook gul voor organisaties die zijn visie aanhangen, op voorwaarde dat ze even radicaal zijn als hij. Vorig jaar doneerde hij 200.000 pond (237.000 euro) aan Extinction Rebellion, de klimaatbeweging die vorig weekend het Brusselse autosalon onveilig maakte. Leden schreven boodschappen met lippenstift op auto’s of besmeurden ze met nepbloed. 185 actievoerders werden opgepakt.

Hohn, wiens persoonlijk fortuin op 2 miljard pond (2,37 miljard euro) wordt geschat, is al lang een donateur aan goede doelen. Samen met TCI richtte hij in 2004 de Children Investment Fund Foundation op. Met zijn ex-vrouw Jamie Cooper, die hij had leren kennen tijdens zijn studies in Harvard, bouwde hij de organisatie uit tot een stichting met 4,6 miljard euro in portefeuille om te strijden tegen kinderarmoede en mensenhandel. Intussen is hij gescheiden, wat hem 400 miljoen euro lichter maakte.

ABN AMRO

Hohn komt niet graag in de pers, maar kennissen omschrijven hem als briljant. Hij maakte eerst naam als stockpicker. Met TCI richt hij zich op grote belangen in bedrijven met een zwak management die andere beleggers mijden. Dan probeert hij als activist waarde te creëren. Zo forceerde hij ABN AMRO zich te laten overnemen door een bankentrio met het Belgische Fortis. Fortis ging nadien ten onder, maar Hohn verdiende er een miljard aan. Bij Deutsche Börse kon hij een fusie met de Londense beurs vermijden en toenmalig CEO Werner Seifert de laan uitsturen. Die schreef een boek over zijn ervaring met Hohn: ‘Invasion der Heuschrecken’ (‘Invasie van de treksprinkhanen’).