Hummingbird haalt in recordtijd 175 miljoen op

De durfkapitalist Barend Van den Brande heeft in minder dan twee weken 175 miljoen euro opgehaald via twee nieuwe Hummingbird-fondsen. Onder meer Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten, de oprichters van Showpad, investeren mee.

Na de megadeal van deze zomer - Hummingbird verkocht toen met een torenhoog rendement zijn participatie in het Turkse gamebedrijf Peak Games - richt Van den Brande twee nieuwe fondsen op: Hummingbird Ventures IV en het Hummingbird Opportunity Fund II. Met het eerste blijft de durfkapitalist focussen op het verschaffen van zaaikapitaal, met investeringen van 400.000 euro tot 2,5 miljoen euro per dossier. 'Met het tweede Opportunity-fonds willen we genoeg munitie aan boord hebben om tot 20 miljoen euro extra te investeren in een bedrijf waarin we heel erg geloven, als een opstap naar een overname of een beursgang', stelt Van den Brande. Hij onderstreept dat het Opportunity-fonds geen beheercommissies vraagt zolang het kapitaal niet aan het werk is gezet.

Barend Van den Brande 49 jaar

Master in de economische wetenschappen (KU Leuven)

Financieel analist bij de zakenbank SG Cowen in Boston, met focus op internet- en netwerkbedrijven (1996-1998)

Medeoprichter Big Bang Ventures (2000)

Oprichter Hummingbird Ventures (2010)

Hummingbird lanceerde intussen de fondsen: I, II, III en IV en twee Hummingbird Opportunity-fondsen

Meer dan 200 investeerders legden geld op tafel voor de twee fondsen, waaronder iets minder dan de helft uit Nederland en de rest uit Vlaanderen. Het gaat voor het overgrote deel (90%) om bestaande aandeelhouders. 'Ik denk dat we een nieuw record gevestigd hebben wat het inzamelen van geld betreft. We mikten aanvankelijk op 150 miljoen euro, maar na tien dagen hadden we al toezeggingen voor 180 miljoen. We hebben wat selectief moeten zijn', laat Van den Brande weten.

Hij laat in het midden wie opnieuw van de partij is. Onder de personen die tot nu toe in de Hummingbird-fondsen stapten, zaten onder meer de oprichters van de site voor hotelboekingen Booking.com, Raymond Spanjar en Floris Ros van Tonningen (de oprichters van de sociaalnetwerksite Hyves en de beleggerssite IEX.nl), Wouter Vandenhaute en Erik Watté (de oprichters van Woestijnvis), maar ook ex-topmanagers van Unilin en leden van de familie Vangheluwe (Winsol).

Showpad

Er stapten ook enkele nieuwe investeerders in. De bekendste zijn allicht Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten, de oprichters van het softwarebedrijf Showpad. Dat is sinds 2013 een participatie van Hummingbird. Ook Mehmet Ecevit (de oprichter van het door Hummingbird verkochte Gram Games) en Oghuzan Atay (de CEO van het biotechbedrijf Billion To One) zetten hun schouders mee onder de twee nieuwe fondsen.

Ik denk dat we een nieuw record gevestigd hebben met het inzamelen van geld. Barend Van den Brande Oprichter Hummingbird

Die hebben hun eerste investeringen trouwens al achter de rug. Hummingbird Ventures IV stapte in Kernal Biologics, een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in de zogenaamde messenger RNA-technologie (mRNA), een soort genetische code die (kanker)cellen instructies geeft om stoffen aan te maken. Het Opportunity Fund II pompte geld in Pristyn Care, een Indiaas bedrijf dat met een virtueel ziekenhuismodel de klassieke gezondheidszorg radicaal wil veranderen.

India

Hummingbird deed via zijn derde fonds sinds begin dit jaar al vier investeringen, allemaal in India. Het stapte - samen met Sofina-bondgenoot Sequoia - in het videoplatform InVideo en de fintechstartup FPL Technologies, maar ook in de digitale bank Jupiter en in de start-up Khatabook, die kleine bedrijven technologie aanbiedt om financiële transacties digitaal af te wikkelen.

Eerder dit jaar cashte Hummingbird een kwart miljard dollar naar aanleiding van de overname van Peak Games door de gamereus Zynga. Hummingbird was met 15 procent de grootste investeerder van Peak Games en cashte ruim het vijftigvoudige van de 4,8 miljoen dollar die het in de Turkse start-up investeerde. Zynga kocht in 2018 ook al Gram Games, een ander Turks gamebedrijf waar Hummingbird in zat. Het durffonds verdiende 75 keer zijn investering terug

Barend Van den Brande is al twee decennia lang actief in durfkapitaal. In 2000 stampte hij Big Bang Ventures uit de grond en in 2010 zag het eerste Hummingbird-fonds het levenslicht. Dat kreeg al drie opvolgers (Hummingbird II en III en het Hummingbird Opportunity Fund). In totaal haalden die zo'n 225 miljoen euro op.

Succesvolle start-ups

De zoon van voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande lijkt een neus te hebben voor succesvolle start-ups. Hummingbird zit niet enkel aan boord bij Showpad, maar stapte bijvoorbeeld ook in 2014 in Deliveroo. Vorig jaar werd de maaltijdbezorger bij de instap van internetreus Amazon officieus gewaardeerd aan 3 tot 4 miljard dollar. De Vlaamse durfkapitalist is sinds 2014 ook aandeelhouder van Kraken, een van de grootste marktplaatsen voor digitale cryptomunten zoals de bitcoin. Ook Kraken wordt gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar.