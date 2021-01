Huts, Swerts en Naessens aan boord bij Econopolis-fonds ACE

Econopolis-topman Geert Noels investeerde ook in eigen naam in het ACE-fonds.

De ondernemers Fernand Huts, Vic Swerts en Willy Naessens stappen in het ACE-fonds van de familie Moorkens en de vermogensbeheerder Econopolis. Een reeks andere investeerders staat op het punt aan boord te komen, waardoor de omvang van het fonds allicht wordt opgetrokken.

Econopolis, het vermogenshuis rond de econoom Geert Noels, en Alcopa, de holding van de zakenfamilie Moorkens, richtten enkele maanden geleden het ACE Family Fund op. Zij wilden aanvankelijk 100 miljoen euro inzamelen.

De eerste investeerders in het fonds zijn niet van de minste. Het gaat onder meer om Fernard Huts (de sterke man achter de logistieke reus Katoen Natie), Vic Swerts (eigenaar van de siliconengroep Soudal) en de West-Vlaamse 'zwembadenkoning' Willy Naessens. De families Vanderschelden (meubelfabrikant Perfecta) en Delcroix (bandengroep Deldo) zitten ook aan boord. Econopolis-oprichter Noels investeert in eigen naam in het fonds.

Die prestigieuze lijst zal op korte termijn nog vervolledigd worden, laat Noels in een reactie weten. Onder meer enkele Franstalige investeerders staan op het punt toe te treden, waardoor de omvang van het fonds naar alle waarschijnlijkheid opgetrokken wordt boven het aanvankelijke doel van 100 miljoen euro. 'Het is onze missie bruggen te bouwen, families en organisaties te federeren en de Belgische economie te stimuleren. Dat we tijdens de coronacrisis zoveel partijen daarvoor kunnen motiveren is geen toeval. Ze willen allen hun verantwoordelijkheid opnemen', zegt Noels.

100 miljoen kapitaal Econopolis en de familie Moorkens mikken voor het ACE-fonds op een kapitaal van 100 miljoen euro. Maar dat bedrag wordt wellicht opgetrokken.

Het fonds streeft naar investeringen van 2 miljoen tot 20 miljoen euro per bedrijf met de mogelijkheid om tot 10 procent van het fonds te investeren. Het mikt op familiebedrijven in België en daarbuiten, met een focus op het verschaffen van groeikapitaal - dus geen met schulden gefinancierde overnames (buy-outs) - in ondernemingen waarvan het management betrokken blijft.

ACE hoopt zijn aandeelhouders warm te kunnen maken om naast het fonds apart in bepaalde bedrijven te stappen, zodat ze samen grotere deals aankunnen. De concurrenten van ACE zijn spelers als Indufin, Sofindev, Buysse & Partners of nog KebeK.

ACE is een acroniem voor Albert, Constance en Econopolis - waarbij Albert en Contance wijzen op het echtpaar Moorkens, de historische oprichters van de Antwerpse holding Alcopa. Die wordt nu gerund door kleinzoon Axel. Alcopa was van oudsher een invoerder en distributeur van auto's. Maar de familiale holding is de jongste jaren bezig met een grote heroriëntatie, waarbij ze druppelsgewijs haar weinig rendabele autobusiness verkoopt en nieuwe activiteiten verwerft.

Econopolis

De oprichting van ACE volgde enkele maanden na de instap van de familie Moorkens in het kapitaal van Econopolis. Ze kocht in juni samen met de families Toye, Noël en Jolly iets minder dan de helft van de vermogensbeheerder. Noels en zijn managers behielden de rest.

De familie Toye was lange tijd bekend als de eigenaar van de brouwerij achter de bieren Palm en Rodenbach, maar verkocht die in 2016. Haar holding Diepensteyn houdt een reeks andere belangen aan in bedrijven en investeringsfondsen en belegt ook in vastgoed. De Franstalige familie Noël is onder meer hoofdaandeelhouder van een van de Waalse industriële parels: de schuimstofreus NMC.