‘Ik zoek de ondernemers die andere investeerders schrik aanjagen’...

Barend Van den Brande: ‘Met ons rendement prijkt Hummingbird in de top 5 van ’s werelds best presterende durfkapitalisten. Niet 5 procent, hé. Top 5. Punt.’

Met twee nieuwe fondsen van samen 300 miljoen dollar hoopt de durfkapitalist Hummingbird van de topinvesteerder Barend Van den Brande zijn uitstekende neus voor talent breder te laten renderen in een veranderende wereld. ‘Technologie doet er niet zoveel toe, mensen maken het verschil.’

Eén mail met in bijlage een pdf-bestand met een korte uitleg. Meer had Barend Van den Brande, de oprichter van de investeerder Hummingbird, afgelopen zomer niet nodig om in enkele dagen 300 miljoen dollar kapitaal op te halen voor twee nieuwe fondsen. ‘We hadden voor 480 miljoen dollar toezeggingen. We genieten dus blijkbaar wel vertrouwen.’

Het trackrecord dat Van den Brande - zoon van gewezen Vlaams minister-president en huidig VRT-voorzitter Luc Van den Brande - kan voorleggen, koopt wel wat krediet. De zowat 100 miljoen dollar die hij en zijn team de voorbije tien jaar investeerden voor hun aandeelhouders - een 200-tal private investeerders, met daarbij een resem bekende Belgische en Nederlandse ondernemersfamilies - zijn vandaag meer dan 2 miljard dollar waard (waarvan 860 miljoen al uitgekeerd werd). Een rendement waarmee het kleine fonds in de top 5 van de wereld onder de durfkapitalisten prijkt. ‘Niet 5 procent, hé’, onderstreept Van den Brande snel. ‘Top 5. Punt.’

Die prestatie is, zacht uitgedrukt, bijzonder. Veel durfkapitalisten, die zoals Hummingbird in een vroege fase in bedrijven investeren, zien een hoop van hun zaaikapitaal verdampen in de hoop dat er ergens een winnaar tussen zit. Maar Van den Brande en co. kunnen een succesratio van zo’n 75 procent voorleggen. Dat zijn cijfers die je doorgaans enkel ziet bij de allergrootste durfkapitaalfondsen ter wereld, genre Tiger Global of Sequoia Capital - de doorgewinterde investeerders die de topdeals op een zilveren schotel krijgen aangereikt. Niet bij een relatief klein fonds zonder faam dat een onbekend terrein in kaart moet brengen en dan zelf op deuren moet gaan kloppen bij gebrek aan een uitnodiging.

Wat is het geheim van Hummingbird dan? ‘De X-Men’, zegt Van den Brande bloedserieus. ‘We hebben goed geld verdiend omdat we maniakaal op zoek gaan naar de X-Men. Zo noemen wij de ondernemers die het potentieel hebben om een decacorn (een techbedrijf met een waardering van meer dan 10 miljard dollar, red.) uit te bouwen. De mensen die obsessief bezig zijn met wat ze willen bereiken, die niet rusten voor ze hun doel hebben bereikt. Die zijn zeldzaam, één op de duizend. Omdat stukken van hun brein voor altijd 16 jaar jong blijven, jagen ze de meeste redelijke investeerders schrik aan. Maar wij zijn erg goed geworden in het herkennen van zulke mensen.’

Vechten met je brein

Dat is meer dan buikgevoel, onderstreept Van den Brande. ‘Ik geloof in buikgevoel, het kan van pas komen. Maar buikgevoel kan je evengoed bedriegen. Dus proberen we dat, in de mate van het mogelijke, te objectiveren. Hoe? Onder meer door veel met heuristiek bezig te zijn. Door te achterhalen hoe ons brein ons in de luren wil leggen. Dat is een voordeel van onze job: je kan maar een goede investeerder worden als je heel erg stilstaat bij jezelf.’

Profiel Barend Van den Brande 50 jaar.

Master in de economische wetenschappen (KU Leuven).

Financieel analist bij de zakenbank SG Cowen in Boston, met focus op internet- en netwerkbedrijven (1996-1998).

Medeoprichter Big Bang Ventures (2000).

Oprichter Hummingbird Ventures (2010). Dat lanceerde intussen vier fondsen: I, II, III en het Hummingbird Opportunity Fund.

Nu ook aan de basis van Icons en Nomads.

Van den Brande komt op dreef. ‘Een voorbeeld. We willen allemaal heel graag het klimaatprobleem oplossen. Als dan iemand met een voorstel dat daar iets aan kan doen voor je aan tafel komt zitten, ga je die automatisch meer krediet geven omdat je het wil geloven. Hetzelfde met mensen die je leuk vindt, mensen van wie je denkt dat je er goed mee overeen zou komen of vrienden zou kunnen worden. Op zo’n moment moet je je afvragen: waarom zou ik dit doen? Omdat die mens extreem goed is in wat hij doet? Of om een andere reden? Het heeft me jaren gekost om daarin eerlijk te worden met mezelf en er actiever over na te denken.’

‘Kan je dat wetenschappelijk onderbouwen? Nee, dat niet. Maar door patroonherkenning toe te passen op de mensen van wie wij weten dat ze de toppers zijn die we zoeken, zijn we uitgekomen bij een vijftal punten die altijd terugkomen en waarop we mensen kunnen beoordelen. Een heel goede indicator is de ‘signal to noise’-ratio in een gesprek. Als je 25 minuten met elkaar spreekt, wat wordt dan daadwerkelijk gezegd en wat is alleen ‘achtergrondlawaai’?’

Schermvullende weergave Barend Van den Brande: ‘Je kan met mij geen intelligent gesprek voeren over een balans.’ ©JONAS LAMPENS

‘Bij Hummingbird hebben we uit meer dan 9.000 kandidaten in de loop der jaren een team van 20 mensen bij elkaar gebracht die elke dag beter proberen te articuleren wat extreem ondernemerstalent is. Met een achtergrond in engineering aan het Massachusetts Institute of Technology, neurowetenschappen in Oxford, zelfs geschiedenis in Harvard. Ik mag de lat hoger duwen, maar zij doen eigenlijk alle werk.’

Verveling

‘Ik heb me in het verleden wel eens laten verleiden door het type ondernemer dat het goed zou doen bij pakweg de consultant McKinsey. De vlotte mens die er aardig in slaagt op macroniveau enkele punten te verbinden en daar samenhangend over kan converseren. Maar wat heb je dan uiteindelijk gehoord? Dat gaat helemaal anders bij de allerbeste oprichters van bedrijven. Bij hen voel je de sense of urgency er gewoon afspatten. Dat zijn mannen die zo vooruit willen naar hun doel, dat 20 seconden verliezen aan een kabbelend gesprek vervelend wordt. Als je met zo iemand spreekt, merk je dat die keuzes maakt. Moet ik Barend met zijn lange vragen tevreden houden en naar de mond praten? De beste founders doen dat niet, en dat is een uitstekend teken.’

Een echt goede ondernemer negeert 95 procent van het advies dat hij krijgt, omdat hij beter dan wie ook weet waar hij naartoe wil. Barend Van den Brande Oprichter Hummingbird

‘Tijdens ons eerste gesprek vroeg ik aan Will Shu, de oprichter van de maaltijdkoerier Deliveroo, wat hij van de Duitse markt vond. ‘Niks’, was zijn antwoord. Dat was op dat moment niet relevant voor hem. Dat vond ik geweldig.’

‘Hetzelfde met advies. Veel investeerders hebben de neiging om wat ze geleerd hebben uit eerder succes over te planten naar hun nieuwe projecten. Ze pakken bij ondernemers ook graag uit met hun doosje vol ervaring. Maar elk bedrijf heeft zijn context. Een echt goede ondernemer negeert 95 procent van het advies dat hij krijgt, omdat hij beter dan wie ook zelf weet waar hij naartoe wil. Daarom zijn we zelf ook low friction investeerders. Wij hoeven geen zitje in de raad van bestuur. De belangrijkste beslissingen worden toch niet daar genomen.’

Die atypische aanpak werkt almaar beter, maar is ook tegennatuurlijk, zegt Van den Brande. ‘We willen allemaal zo graag data driven zijn, hard bewijs hebben dat we de juiste beslissingen nemen. Maar zo werkt investeren niet. Het heeft lang geduurd voor ik dat durfde te erkennen. Ik nam mijn investeerders eens mee naar Istanboel voor een bedrijfsbezoek. In een lokaal cafeetje heb ik daar een soort bekentenis gedaan. Ik heb ze verteld dat ik me graag slim voordoe met duur technologiejargon en de blits klinkende acroniemen die zo populair zijn in de techsector, dat ik het net als elke investeerder graag over paradigm shifts heb en wat nog allemaal. Maar dat het op het einde van de rit vooral om uitzonderlijk goede mensen draait, bij wie het eigenlijk niet uitmaakt of ze software dan wel ijsmachines zouden verkopen.’

Nomaden en iconen

Door die aanpak is ook het financiële cijferwerk bijzaak bij Hummingbird. ‘In een vroege fase is er ook weinig om naar te kijken. Zelfs met de waardering zijn we niet zo bezig. We steken geld in bedrijven die we zien uitgroeien tot decacorns, dan maakt het niet zoveel uit of de waardering bij je instap nu 8 miljoen of 10 miljoen dollar is. Je kan met mij geen intelligent gesprek voeren over een balans. 80 procent van mijn job is de persoon die voor me zit te kunnen inschatten.’

Hummingbird trok die magische formule de voorbije jaren door tot in het maniakale. ‘Om u een idee te geven: we kijken elk jaar naar 25.000 bedrijven. Uiteindelijk pikken we er daar vijf van uit.’

Met de twee nieuwe fondsen wil Van den Brande die visie ook op een andere manier implementeren. De fondsen - in de markt gezet met de namen Nomads en Icons - reflecteren een veranderende wereld, vertelt hij. ‘De wereld van het durfkapitaal evolueert in twee richtingen. Enerzijds heb je een evolutie naar schaalgrootte, met megafondsen die over iedereen heen bulldozeren. Anderzijds zien we ook unbundling. Jonge, talentvolle mensen, die vroeger eerst jarenlang ervaring zouden opdoen bij een gevestigd fonds, beginnen vandaag gewoon voor zichzelf. Dat heeft in het Engels de voorbije maanden zelfs een naam gekregen: de Solo GP’s.’

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

‘In de lente van dit jaar ben ik wat de wereld in getrokken, puur voor mezelf, om eens te kijken of ik zelf ergens in wilde investeren buiten Hummingbird. De gesprekken die ik heb gevoerd, over de hele wereld, bliezen me vaak van mijn sokken. Er is een generatie van geweldige investeerders opgestaan die nu bezig is de beste deals ter wereld te sluiten. Voor ik het wist, had ik een lijst met zoveel talent, dat ik wist dat er meer in zat. Dat is Nomads geworden. Daarmee gaan we op zoek naar het toptalent onder de kleinere investeerders. We willen de prille Hummingbirds van India, Vietnam, Australië, Mexico, noem maar op, vinden en daarin investeren.’

Met Icons dekt Hummingbird de andere flank af. Met dank aan de uitzonderlijke eigen prestaties kreeg het fonds een voet tussen de deur bij de groten der aarde. Van den Brande: ‘Normaal geraak je daar niet meer binnen, zeker niet als Europeaan. Maar na enkele fijne gesprekken bleek dat enkele van hen voor ons een uitzondering wilden maken. Dat is dus Icons geworden, een fonds dat investeert in de grootste merknamen in het durfkapitaal ter wereld.’

Ambitie

De fondsen zijn ook een manier om actiever te kunnen deelnemen aan de versnelling die hij overal ziet. ‘Van de decacorns die we vandaag zien, is twee derde er de voorbije twee jaar doorgekomen. 40 procent komt uit Azië, 40 procent uit de VS en de rest uit Israël, Zuid-Amerika en Europa. Als je dat ziet gebeuren, moet je nadenken over hoe je daarop kan inspelen. Wij kunnen zelf een vijftal deals per jaar doen, maar op deze manier spelen we ook onrechtstreeks mee.’

Vlamingen hebben niet de ambitie om de wereld te hertekenen. In plaats van zelf naar goud te zoeken, verkopen we liever de schoppen en houwelen. Barend Van den Brande Oprichter Hummingbird

Het valt op dat Europa in die evolutie nog altijd achterop hinkt. En in Vlaanderen heeft Hummingbird al helemaal niets verloren, vindt Van den Brande. ‘Ik heb hier misschien drie meetings in een jaar. We vinden gewoon de ondernemers niet met de ambities die wij belangrijk vinden. De wil om de wereld te veranderen, tot elke prijs. Misschien is dat een kwestie van tijd. Rond het Belgische bigdatabedrijf Collibra, dat het fantastisch doet (met een waarde van 5,25 miljard dollar een vijfvoudige unicorn, red.), zie je nu misschien mooie dingen ontstaan, zoals biotechsucces ook tot een bloeiende sector heeft geleid in Vlaanderen. Maar vandaag hebben we hier weinig te zoeken.’

Als voorbeeld van hoe Vlaanderen achterloopt, haalt de financier de fintechsector aan. ‘In Europa is met fintech al voor 200 miljard euro aandeelhouderswaarde gecreëerd. En het gaat zo snel, dat het over een paar jaar eerder 500 miljard euro zal zijn. Gelet op de omvang van België zou je redelijkerwijs mogen verwachten dat 3 procent daarvan bij ons zou zitten. Ik kan alleen vaststellen dat we nog geen tiende van het succes hebben om te mogen spreken van fintechpioniers.’

Dat is in essentie een instellingsprobleem, vindt Van den Brande. Een gebrek aan moed zelfs. ‘Vlamingen hebben te veel respect voor de hiërarchie der dingen. We hebben niet de ambitie om de wereld te hertekenen. In plaats van zelf naar goud te zoeken, verkopen we liever de schoppen en houwelen. Daar kan je heel goed in worden, maar het nieuwe Amazon creëer je niet met die instelling.’

Als je in technologie je ambitie beperkt tot de beste van België willen zijn, word je over een paar jaar uit de markt gespeeld door een 17-jarige lefgozer uit Brazilië. Barend Van den Brande Oprichter Hummingbird

‘De eerste fundraising die ik hier deed, zal ik nooit vergeten. Negen op de tien stuurden me wandelen, omdat - en dat is een letterlijke quote - ‘Zwitsers goed zijn in horloges, Belgen in chocolade, maar toch niet in durfkapitaal’. Ik heb er uiteindelijk toch wat meegekregen, maar zelfs die mensen hadden een soort ingebakken bescheidenheid. Als ik van een investeerder de vraag kreeg wat de ambitie was, antwoordde ik eerlijk dat ik bij de besten van West-Europa wilde horen. Ik kwam terug uit de VS, en het was voor mij de logica zelve, ook al had ik net als iedereen twijfels. Maar die ambitie uitspreken, was alsof ik een vloek over mezelf uitsprak. Ik werd meteen onderbroken en getemperd. Doe maar rustig aan, Barend, het moet niet te zot. Dat is me altijd bijgebleven.’