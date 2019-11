Imec krijgt podiumplaats voor begeleiding start-ups

Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec behoort wereldwijd tot de beste vijf acceleratoren die gelinkt zijn aan een universiteit. Ook het Luikse WSL haalt de wereldtop. Dat zegt onderzoeker UBI Global in zijn jaarlijkse vergelijking.

Imec.istart, het begeleidingsprogramma voor jonge en snelgroeiende techbedrijven, haalt opnieuw een ereplaats in de benchmarkstudie van UBI Global, dat wereldwijd bijna 1.600 incubatoren en acceleratoren heeft vergeleken.

In de categorie University Business Accelerators worden programma’s vergeleken die ontstaan zijn in of rond een universiteit. Imec.istart heeft zijn wortels in zowel de Leuvense als de Gentse universiteit. De exacte plaats in de ranking werd niet bekendgemaakt, alleen dat het in de top vijf valt. Vorig jaar eindigde Imec op een vierde plaats. De winnaar dit jaar is het programma van de Russische zakenschool HSE in Moskou. Rusland is dit jaar een opvallende klimmer in de rankings van UBI Global.

UBI kijkt naar een vijftigtal parameters om in te schatten wat de toegevoegde waarde van een incubatie- of acceleratieprogramma is, zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de economie. De programma’s moeten zich zelf kandidaat stellen om meegenomen te worden in de vergelijking, waardoor sommige instellingen niet deelnemen. Maar in onze categorie zijn alle grote kennisinstellingen vertegenwoordigd, zegt Sven De Cleyn, de manager van Imec.istart.

‘In het aantrekken van vervolgfinanciering voor onze bedrijven behoren we tot de absolute wereldtop’, zegt De Cleyn. ‘Momenteel halen onze deelnemers gemiddeld 22 keer hun startkapitaal op via latere financieringsrondes. Dat is dubbel zoveel als een jaar geleden. We hebben een uitgebreid netwerk van meer dan 1.000 potentiële investeerders. Ook onze bedrijven worden steeds matuurder, waardoor ze grotere kapitaalrondes organiseren. Enkele voorbeelden zijn Datacamp, Ugentec en Ontoforce.’

Buitenland

De Cleyn zegt verder te willen inzetten op het aantrekken van buitenlandse ondernemers, waarop Imec.istart de voorbije jaren nog zwak op scoorde. 'Vandaag zien we dat 25 à 30 procent van de aanvragers uit het buitenland komt.'

De UBI-ranking telt nog twee andere Belgische namen. Het Luikse WSL haalde de top tien in de categorie ‘publieke incubatoren’, die gelinkt zijn aan een overheidsinstelling. WSL werd in 2000 opgericht door het Waals Gewest, aanvankelijk om een aantal spin-offs in de ruimtevaartsector te ondersteunen. Intussen ondersteunt het programma ingenieursbedrijven uit diverse sectoren.