Indiase voeding op het menu bij Verlinvest

Voeding en verzorging

Future Consumer is een raar beestje. Het is actief in zowel voeding als allerhande verzorgings- en huishoudproducten. De voedingsdivisie is aanwezig van het veld tot bij de klant. Bij de topmerken van het bedrijf zitten onder meer Golden Harvest (rijst), Nilgiris (melk en bakkerijproducten), Fresh & Pure (koffie, honing, mosterd), Tasty Treat (koekjes, nootjes) en Karmiq (thee, oliën).

Indische connectie

Verlinvest is niet aan zijn proefstuk toe in India. In de drank- en voedingsbranche investeerde het ook al in de specerijenspecialist Veeba, in de Indiase yoghurtmaker Drums Food, in het wijndomein Sula Vineyards (dat het sinds vorig jaar controleert), in de Indiase restaurantketens Cuisine Asia en in Pind Balluchi, dat de Indiase franchise voor Burger King bezit.