Indufin dicht bij instap in IT-specialist Cheops

De investeringsmaatschappij zit in de laatste rechte lijn voor de aankoop van een minderheidsbelang in het Antwerpse IT-dienstenbedrijf. Dat vernam De Tijd.

Cheops lanceerde enkele maanden geleden een zoektocht naar een partner. Die moet de financiële slagkracht van het IT-bedrijf vergroten en zijn groeiplannen ondersteunen. Eigenaar en CEO Filip Goos mandateerde de zakenbankdivisie van Deloitte om de zoektocht in goede banen te leiden.

Begin deze maand bleek dat er na een eerste schifting een handvol kandidaten overbleef, waaronder Indufin en Smile Invest - het groeifonds rond Urbain Vandeurzen (ex-LMS, ex-Gimv). In de wandelgangen werd ook Waterland genoemd.

Volgens onze informatie is de kogel quasi door de kerk en zit Indufin in de laatste rechte lijn om te investeren in Cheops. Welke omvang de investering zal hebben, is niet bekend. Indufin klopte naar verluidt niet enkel Smile Invest, maar ook het investeringsfonds IK (Industri Kapital).

Indufin is in handen van De Eik, de holding van de familie Van Waeyenberge, en van de investeringsmaatschappij Luxempart. Zij bezitten elk de helft van de aandelen. De investeringsmaatschappij is onder meer eigenaar van de naai- en modeketen Veritas, het softwarebedrijf AXI, de kaarsenproducent Baobab en de fabrikant van geautomatiseerde minibars Bartech.

Snelgroeier

Cheops is een snelgroeier. Het werd vorig jaar door het weekblad Trends voor de zevende keer op rij bekroond met de titel van 'Gazelle'. De Antwperse kmo beheert de IT-infrastructuur van bedrijven. Het biedt servers, opslag, back-up, beveiliging, kantoorsoftware en licentiebeheer aan. Het IT-dienstenbedrijf is goed voor 30,4 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 5 miljoen euro.